¿Qué pasa si tomo refresco negro todos los días?

El consumo de refresco negro es una práctica común en muchos mexicanos, pero ¿cuáles son los efectos que tiene sobre la salud?

Los refrescos conforman una de las bebidas más populares en el país. Datos de la Gaceta UNAM del 2019 señalan que en ese año el país ocupó el primer lugar de consumo refresco con 163 litros al año por persona, superando a Estados Unidos por 40 puntos porcentuales.

En el 2024, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), dio a conocer que Chiapas es la entidad de México que más Coca-Cola consume, pues se calcula que cada habitante bebe 821.25 litros de refresco por año. Estas cifras fueron motivadas por las campañas de mercadotecnia en lenguas locales y la poca accesibilidad a agua potable de calidad.

De este modo, en México es común que las personas beban refresco de cola todos los días, sin detenerse demasiado en reflexionar en el daño que dicha práctica provoca en la salud.

¿Qué tan saludable es tomar refresco negro?

El consumo recurrente de refrescos, como de otras bebidas azucaradas como los jugos, está relacionado con el riesgo a padecer obesidad o sobrepeso. La Secretaría de Salud señala que este tipo de bebidas aumentan en un 60% el riesgo vivir con obesidad, 26% a padecer diabetes y 6% a sufrir un infarto.

El alto índice glucémico del refresco, por los edulcorantes y el agua carbonatada, provoca que al ingerirlo el cuerpo genere altas cantidades de insulina.

De acuerdo con la Escuela de Salud Pública de Harvard, una sola cucharada de refresco contiene 4.2 gramos de azúcar, lo que implica de 7 a 10 cucharadas de azúcar en un vaso de 12 onzas.

Asimismo, el consumo recurrente de refresco puede dañar considerablemente el hígado.

En adición, los edulcorantes, el componente encargado de darle sabor y dulzor a los refrescos, tienen riesgos directos sobre la salud humana, pues daña la microbiota intestinal, lo que puede impedir que se absorban de forma correcta algunos nutrientes vitales.

El Gobierno de México muestra preocupación por la tendencia al consumo de estos productos, señalando que tomar refresco a diario, más que un hábito, es una adicción. Ante esto, recomienda reducir las porciones poco a poco y mantenerse hidratado para disminuir el antojo.

Lee también: Señales del lenguaje corporal que delatan a una persona con baja autoestima

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB