En las primeras horas de este jueves 5 de febrero, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, informó la detención de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco. El aseguramiento se da como parte de la Operación Enjambre en combate por la corrupción y la extorsión por la que también resultaron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas.

La detención se logró tras el trabajo comprometido y coordinado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR) y Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Ante ello, Ricardo Salinas Pliego se pronunció respecto a la detención del exalcalde morenista. A través de varios tuits compartidos en su perfil oficial de X. Esto fue lo que dijo:

"Que los políticos del @PartidoMorenaMx son lugartenientes y líderes de bandas criminales NO ES SORPRESA PARA NADIE, por eso los abrazos y no balazos." escribió el empresario mexicano al compartir la noticia narrada en otro tuit por Juan Ortiz, analista parlamentario y político.

En un tuit anterior, el empresario mexicano, declarado crítico del partido Morena, también criticó un video en el que aparecen Natalia Suárez y Adriana Montiel en un supuesto festejo el cual catalogó Salinas Pliego con las siguientes palabras:

"Todos los días salen escándalos que provienen de los políticos del @PartidoMorenaMx ellos viven como nuevos ricos, son socios del crimen organizado y le roban a la pobre gente que trabaja todos los días. ¿Se les hace justo?".

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB