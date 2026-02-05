Beca Rita Cetina: ¿Cómo saber la fecha exacta de tu asamblea?

Las familias interesadas en acceder a la nueva Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” deberán estar atentas a una serie de avisos clave que marcarán el inicio del proceso, pues durante febrero, el Gobierno de México pondrá en marcha la primera etapa del programa, fundamental para conocer cómo y cuándo realizar el trámite sin contratiempos.

La Beca Rita Cetina es un programa prioritario dirigido a hogares con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en preescolar, primaria o secundaria en escuelas públicas.

Te recomendamos: Salinas Pliego reacciona a captura de alcalde de Tequila

¿Cómo saber la fecha exacta de tu asamblea de la Beca Rita Cetina?

En esta fase inicial, se llevarán a cabo asambleas informativas en primarias públicas de todo el país, donde se explicará paso a paso cómo solicitar el apoyo.

Para saber la fecha exacta de tu asamblea, las autoridades informaron que en cada escuela se colocarán carteles con el día, hora y lugar del encuentro; además , esta información también se difundirá a través del canal oficial de WhatsApp de Becas Bienestar en cada estado, un medio clave para recibir avisos oportunos, especialmente en caso de cambios de última hora, al cual puedes acceder a través de: linktr.ee/CanalesBecasBienestar

Una vez concluidas las asambleas, las familias podrán avanzar a la siguiente etapa, que consiste en el registro en línea para el apoyo destinado a uniformes y útiles escolares, puedes registrarte en: www.becaritacetina.gob.mx.

Posteriormente, se notificará la entrega de tarjetas mediante las escuelas, la página web oficial, redes sociales verificadas y los canales de mensajería institucionales.

Las autoridades reiteraron la importancia de informarse únicamente a través de medios oficiales para evitar confusiones y asegurar el acceso correcto a este nuevo apoyo educativo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA