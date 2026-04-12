Con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención en todo México, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) tiene programada la realización del Primer Simulacro Nacional para el próximo 6 de mayo. En punto de las 11:00 horas de ese día, se emitirá una alerta sísmica que llegará directamente a los celulares, la cual pondrá a prueba un nuevo avance tecnológico que busca garantizar que toda la población reciba el aviso de manera eficaz.

La hipótesis oficial planteada por las autoridades simulará un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en las costas del estado de Guerrero. Al tratarse de un escenario de gran intensidad, la participación activa de la ciudadanía y la correcta recepción de los avisos en los dispositivos móviles se vuelven factores determinantes para evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia real.

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¿Cómo es la alerta sísmica que llegará a los celulares en el Primer Simulacro Nacional?

El sistema de alertamiento utiliza la tecnología conocida como Cell Broadcast, una herramienta que permite la transmisión masiva de mensajes en poco tiempo sin saturar las redes telefónicas. De esta forma, se garantiza que el aviso llegue a todos los dispositivos que se encuentren dentro de un área geográfica específica, sin importar si el usuario cuenta con saldo o datos móviles en ese momento.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el mensaje que llegará de forma automática dirá lo siguiente: "ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema de Alertas del Gobierno de México. ESTO ES UN SIMULACRO". Con el aviso, se activará una alerta sonora en el dispositivo móvil.

El mensaje será claro para evitar que la ciudadanía confunda el ejercicio con un evento real; sin embargo, la CNCP invita a participar activamente y de forma responsable en el simulacro.

¿Cómo activar la alerta sísmica en tu celular?

Para los usuarios de Apple, el proceso es sencillo: basta con ingresar al menú de Configuración, seleccionar la opción de Notificaciones y activar el apartado de Alertas de emergencia.

Dentro de esta sección, es importante asegurarse de que estén encendidas las opciones de Alertas gubernamentales o AMBER Alerts. Con esto, el dispositivo queda listo para recibir notificaciones en caso de sismo.

En el caso de Android, el procedimiento puede variar ligeramente según la marca del dispositivo, pero en la mayoría basta con ir a Configuración, después a Seguridad y emergencias, y activar la opción de Alertas de emergencia inalámbricas. En equipos de Google Pixel o Samsung más recientes, incluso existe un apartado exclusivo de “Alerta sísmica”, lo que facilita aún más la activación.

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MB

