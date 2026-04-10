¿Cuánto cuesta estudiar en la universidad donde ingresó Canelo Álvarez?

El pugilista mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez, confirmó recientemente el inicio de una nueva etapa en su vida que no está enfocada en el boxeo profesional, sino en su formación académica. A través de sus redes sociales, el tapatío dio a conocer que fue admitido en la Universidad de San Diego, en California, Estados Unidos, donde retomará sus estudios a sus 35 años de edad. Pero, ¿cuánto cuesta estudiar en este plantel educativo? Aquí te lo comentamos.

“Nunca es tarde para empezar. Primer día de escuela”, es el mensaje con el que el campeón tapatío acompañó una foto en la que aparece sosteniendo un letrero, el cual refleja su regreso a las aulas, a dos décadas de haber dejado inconclusos sus estudios secundarios para dedicarse de lleno al deporte.

Te puede interesar: GDLuz 2026: FECHAS confirmadas y todo lo que se sabe del festival

¿Cuánto cuesta la universidad de "Canelo" Álvarez?

El sitio web oficial de la Universidad de San Diego detalla que el costo por semestre con estancia incluida ronda los 78 mil 300 dólares, lo que en pesos mexicanos se traduce en una cifra aproximada de un millón 355 mil 645 pesos, según el tipo de cambio actual , el cual puede fluctuar por factores como la oferta y la demanda y eventos globales.

En su mensaje, "Canelo" Álvarez no especifica qué carrera va a estudiar; sin embargo, el letrero de presentación que aparece en una de las imágenes indica que "quiere ser un hombre de negocios cuando sea grande", por lo que se cree que el pugilista se encuentra cursando algún programa especializado relacionado con empresas y negocios.

La elección de esta rama no es de extrañar, pues el pugilista cuenta con distintos proyectos empresariales, los cuales han contribuido a consolidar su fortuna. Entre ellos se encuentran gasolineras, líneas de ropa y tiendas de conveniencia. De este modo, Álvarez estaría buscando mejorar su gestión en estos negocios a través de la formación administrativa y financiera.

Cabe decir que el haber regresado a las aulas no significa el fin de su carrera profesional como boxeador, puesto que "Canelo" pretende compaginar sus estudios con su preparación física para próximas peleas.

Lee también: Sheinbaum explica posible causa del incendio en refinería de Dos Bocas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

