La suspensión de operaciones de la aerolínea Magnicharters ha generado incertidumbre entre cientos de viajeros en distintos destinos turísticos del país. Ante esta situación, autoridades federales y otras aerolíneas han comenzado a coordinar esfuerzos para atender a los pasajeros afectados, mientras la empresa aún no detalla cómo resolverá temas clave como reembolsos o reprogramaciones.

Autoridades confirman fallas y coordinan respuesta

A través de redes sociales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que la interrupción de vuelos responde a problemas logísticos por parte de la empresa Grupo Aéreo Monterrey, SA de CV, operadora de Magnicharters.

Ante este escenario, la dependencia informó que, en conjunto con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), se puso en marcha un plan de atención para pasajeros en tránsito. La estrategia contempla la colaboración con aerolíneas comerciales y grupos aeroportuarios para reducir afectaciones y brindar alternativas inmediatas a los viajeros varados.

Apoyo en aeropuertos y alternativas de vuelo

Como parte de las acciones emergentes, las autoridades indicaron que los pasajeros afectados en aeropuertos clave como Cancún, Mérida y Huatulco podrán acercarse a los mostradores de aerolíneas como Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris.

Estas compañías estarán ofreciendo el apoyo posible para facilitar la continuidad de los viajes, ya sea mediante orientación, disponibilidad de espacios o alternativas de traslado, aunque las condiciones específicas dependerán de cada caso.

Esta medida busca evitar que los pasajeros queden completamente desprotegidos ante la cancelación masiva de vuelos.

Suspensión sin fecha clara de reanudación

El pasado sábado 11 de abril, Magnicharters notificó a sus clientes que los vuelos programados para las próximas dos semanas quedarían cancelados debido a inconvenientes logísticos. Sin embargo, la empresa no ha precisado cuándo retomará sus operaciones de manera normal.

En su comunicado oficial, dirigido tanto a usuarios como a agencias de viaje, la aerolínea aseguró que trabaja para resolver la situación con la debida diligencia. A pesar de ello, hasta el momento no ha dado detalles sobre procesos de reembolso, compensaciones o reprogramaciones, lo que mantiene la incertidumbre entre los afectados.

Con más de 30 años de trayectoria en el mercado turístico, la compañía regiomontana enfrenta ahora uno de sus momentos más críticos, mientras pasajeros y autoridades esperan una solución clara y pronta.

EE