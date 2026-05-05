Primer Simulacro Nacional: ¿A qué hora sonará la alerta sísmica este 6 de mayo?

Con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención y evaluar la capacidad de respuesta de la ciudadanía ante una emergencia de gran magnitud, el miércoles 6 de mayo se realizará en México el Primer Simulacro Nacional de 2026, un ejercicio organizado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

De acuerdo con lo informado por la dependencia, el simulacro se desarrollará siguiendo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.5, con epicentro cerca de las costas de Guerrero, específicamente a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco . Este planteamiento se basa en la llamada Brecha Sísmica de Guerrero, una región donde se ha acumulado energía tectónica durante más de un siglo.

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¿A qué hora sonará la alerta sísmica en los celulares por el Primer Simulacro Nacional?

Con este ejercicio, las autoridades mexicanas pondrán a prueba el sistema Cell Broadcast, el cual permite enviar mensajes de alerta de forma simultánea a diversos dispositivos móviles dentro de una zona geográfica específica, sin saturar las redes de telecomunicaciones.

Esta alerta incluirá un mensaje claro, especificando que se trata de un simulacro para no alarmar a la población, y vendrá acompañada de un sonido característico.

"ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México", podrá leerse durante el ejercicio en las pantallas de miles de celulares.

Para recibir dicha alerta no es necesario que los celulares se encuentren conectados a una red de internet . Así, se estima que más de 80 millones de dispositivos reciban la notificación de forma simultánea, en punto de las 11:00, hora en la que está programado el ejercicio.

¿Qué hacer para recibir la alerta sísmica en mi celular?

Para no quedarse fuera de este tipo de avisos, es importante revisar la configuración del teléfono. En muchos casos, la función viene activada por defecto, pero conviene verificarlo.

En iPhone:

Ir a "Configuración" Seleccionar "Notificaciones" Activar "Alertas de emergencia" y "Alertas gubernamentales"

En Android:

Abrir "Configuración" Entrar a "Seguridad y emergencias" Activar "Alertas de emergencia inalámbricas"

Algunos dispositivos más recientes incluyen incluso opciones específicas para alertas sísmicas, lo que mejora la rapidez de notificación.

Con información de SUN

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MB

