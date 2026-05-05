Este 5 de mayo, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), emitieron un comunicado conjunto en el que reportaron una serie de medidas orientadas a la implementación de un acuerdo de transporte aéreo bilateral, como resultado del diálogo sostenido con el Departamento de Transporte de Estados Unidos .

Entre los acuerdos alcanzados, el Gobierno de México avanzó en su estrategia para el desarrollo del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México. En el documento firmado, se reconoce el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte integral de la oferta de Zona Metropolitana del Valle de México .

Detalles del acuerdo con EU en materia de tráfico aéreo

El AIFA fue incluido en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015, lo que le abre la puerta al recinto para que más aerolíneas operen rutas comerciales y de carga directamente entre el aeropuerto mexicano y ciudades de Estados Unidos .

Con esta firma, México reafirmó su compromiso de tener un mercado aéreo bilateral competitivo, en el que las condiciones de operación favorezcan el libre flujo, tanto de personas como de mercancías, dentro de un marco regulatorio basado en mejores prácticas internacionales.

El beneficio se extiende para el Benito Juárez

En materia de carga aérea, también se establecieron condiciones para garantizar acceso a la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), ampliando las opciones operativas y fortaleciendo la conectividad logística entre ambos países.

En el comunicado conjunto se dio a conocer que se conformará un grupo de trabajo bilateral compuesto por funcionarios de SICT y del DOT que vigilará y dará seguimiento técnico a la implementación de estos compromisos. El grupo de trabajo podrá integrar aportaciones de la industria con el propósito de considerar las perspectivas de los actores involucrados, incluyendo a las aerolíneas mexicanas y estadounidenses que han manifestado su interés por continuar consolidando sus operaciones de carga en el AIFA .

¿Qué significa para México?

A nivel nacional, las implicaciones tocan la economía, la regulación y la logística:

Certeza jurídica : La creación de un grupo de trabajo bilateral asegura que las reglas del juego sean claras y consistentes, basadas en mejores prácticas internacionales. Esto reduce la incertidumbre para las aerolíneas y los inversionistas.

: La creación de un grupo de trabajo bilateral asegura que las reglas del juego sean claras y consistentes, basadas en mejores prácticas internacionales. Esto reduce la incertidumbre para las aerolíneas y los inversionistas. Mercado competitivo : México reafirma su compromiso con un mercado aéreo competitivo, lo que a largo plazo debería traducirse en mejores opciones de vuelo y precios para los pasajeros, así como mayor eficiencia en el transporte de mercancías.

: México reafirma su compromiso con un mercado aéreo competitivo, lo que a largo plazo debería traducirse en mejores opciones de vuelo y precios para los pasajeros, así como mayor eficiencia en el transporte de mercancías. Fortalecimiento del sistema aeroportuario : En lugar de depender solo del AICM, se consolida una red que distribuye la carga y el tráfico de pasajeros, aliviando la saturación de la capital.

: En lugar de depender solo del AICM, se consolida una red que distribuye la carga y el tráfico de pasajeros, aliviando la saturación de la capital. Relación bilateral sólida: Este diálogo continuo con EU permite que México tenga una voz activa en la evaluación de medidas regulatorias, protegiendo los intereses de la industria aérea nacional.

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