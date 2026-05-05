Este 5 de mayo, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), emitieron un comunicado conjunto en el que reportaron una serie de medidas orientadas a la implementación de un acuerdo de transporte aéreo bilateral, como resultado del diálogo sostenido con el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Entre los acuerdos alcanzados, el Gobierno de México avanzó en su estrategia para el desarrollo del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México. En el documento firmado, se reconoce el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte integral de la oferta de Zona Metropolitana del Valle de México.El AIFA fue incluido en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015, lo que le abre la puerta al recinto para que más aerolíneas operen rutas comerciales y de carga directamente entre el aeropuerto mexicano y ciudades de Estados Unidos.Con esta firma, México reafirmó su compromiso de tener un mercado aéreo bilateral competitivo, en el que las condiciones de operación favorezcan el libre flujo, tanto de personas como de mercancías, dentro de un marco regulatorio basado en mejores prácticas internacionales.En materia de carga aérea, también se establecieron condiciones para garantizar acceso a la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), ampliando las opciones operativas y fortaleciendo la conectividad logística entre ambos países.En el comunicado conjunto se dio a conocer que se conformará un grupo de trabajo bilateral compuesto por funcionarios de SICT y del DOT que vigilará y dará seguimiento técnico a la implementación de estos compromisos. El grupo de trabajo podrá integrar aportaciones de la industria con el propósito de considerar las perspectivas de los actores involucrados, incluyendo a las aerolíneas mexicanas y estadounidenses que han manifestado su interés por continuar consolidando sus operaciones de carga en el AIFA.A nivel nacional, las implicaciones tocan la economía, la regulación y la logística:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF