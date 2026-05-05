Un accidente ferroviario registrado este martes 5 de mayo sobre la carretera estatal 100, a la altura del puente de Viborillas, en el estado de Querétaro, dejó hasta el momento un saldo de dos personas fallecidas y una más gravemente lesionada. De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el tren chocó contra una pipa que transportaba diésel, lo que provocó una explosión en la zona y la movilización de cuerpos de emergencia para atender la situación.

Lo que se sabe sobre el accidente en Querétaro

El secretario de gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que el siniestro de este martes se originó tras el choque entre un tren y la unidad de carga, lo que provocó una fuerte explosión que movilizó a cuerpos de emergencia de distintos municipios.

"Hasta este momento se tiene una persona lesionada y, lamentablemente, dos fallecidos; fue una pipa la que se involucró en el cruce con el tren", precisó.

De acuerdo con reportes de Protección Civil de El Marqués y Colón, en el percance también estuvo involucrada una camioneta. Personal prehospitalario brindó atención a un paciente con lesiones graves, quien será trasladado vía aérea por el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para recibir atención especializada.

ESPECIAL / Protección Civil El Marqués

En la zona trabajan elementos de la Policía Estatal (POES), corporaciones municipales de seguridad y movilidad de El Marqués y Colón, además de personal de Protección Civil estatal y servicios aéreos, quienes mantienen las labores para controlar la emergencia y llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ha provocado carga vehicular y circulación lenta en el área, por lo que se exhortó a los automovilistas a extremar precauciones y seguir las indicaciones del personal desplegado en el lugar.

Circulan videos del accidente

En redes sociales comenzaron a difundirse videos del momento en que ocurre el accidente y también del incendio de la pipa, en los que se observa una intensa columna de humo y fuego en la zona del impacto.

‼️PIPA EMBESTIDA TRAS INTENTAR GANAR PASO AL TREN‼️



Una pipa cargada con combustible fue impactada por un tren, en el Puente de Viborillas, en Colón, Querétaro.



El fuerte choque provocó una explosión, en donde lamentablemente dos personas perdieron la vida calcinadas y una más… pic.twitter.com/KMZgOAXBhL — Vigía Hidalgo (@VigiaHidalgo) May 5, 2026

���� Reportan tremendo accidente ferroviario a la altura de Puente de Viborillas, en Querétaro.

E tren habría impactado contra una pipa cargada de combustible. Protección Civil estatal labora en la zona ⚠️�� pic.twitter.com/wrZAJifB58 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 5, 2026

#Accidente �� Tren impacta pipa con combustible y deja víctimas en la carretera 100



�� Un tren chocó contra una pipa cargada con combustible en la carretera estatal 100, en los límites de Colón y El Marqués, provocando incendio y fuerte movilización.



El impacto generó llamas y… pic.twitter.com/OzPbGJJWuO — MZ Qro (@MagazineTV_MZTV) May 5, 2026

Sobre las víctimas

Autoridades reportaron que la circulación en la zona continúa con afectaciones y avance lento debido a las maniobras de atención y los trabajos realizados por los cuerpos de emergencia, por lo que hicieron un llamado a los automovilistas a conducir con precaución, reducir la velocidad y seguir en todo momento las indicaciones del personal desplegado en el lugar.

Hasta la tarde de este martes, no se habían dado a conocer las identidades de las víctimas. En tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y esclarecer las causas del hecho.

*Con información de SUN

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