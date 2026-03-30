En Michoacán, un nuevo ataque, atribuido a integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG), dejó como saldo a dos elementos policianos heridos.

Ataque del CNG en Michoacán deja policías heridos: Lo que se sabe de la emboscada en la Uruapan-Zamora

El ataque perpetrado por un grupo armado en contra de personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán dejó un saldo de un elemento de la Guardia Civil lesionado .

Los informes policiales indican que el convoy de GC circulaba sobre la carretera Uruapan-Zamora, cuando a la altura de la localidad de Carapan, fueron rebasados y atacados a tiros por los tripulantes de una camioneta.

Pese a que los oficiales de la SSP repelieron la agresión, uno de los policías fue lesionado con un impacto de bala en el abdomen y otro más en una de las piernas .

El elemento herido fue auxiliado en el lugar por sus compañeros, quienes lo trasladaron a un hospital de la región para su atención médica.

Esta ofensiva criminal, perpetrada por una célula delictiva identificada por las áreas de seguridad como parte del CNG, provocó un despliegue mayor de fuerzas estatales y municipales de la región, para dar con los responsables de este hecho violento.

Cae "El Gallo", líder de Cárteles Unidos: FGR lo captura tras operativos en Michoacán y Puebla

Ocho presuntos integrantes de Cárteles Unidos, entre ellos Jesús Mendoza Castillo, alias "Gallo", "Serrucho" o "Licenciado", uno de sus líderes, fueron detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) en los estados de Michoacán y Puebla .

En el marco de una investigación contra el grupo criminal dedicado al tráfico de drogas, armas y lavado de dinero, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en conjunto con el gabinete de seguridad, ejecutaron nueve órdenes de cateo en domicilios utilizados por esta célula en los municipios de Tancítaro, Uruapan, Apatzingán, en el estado de Michoacán, y en Santa María La Alta, Puebla.

En dichas diligencias, los agentes ministeriales detuvieron a Jesús Mendoza Castillo, "Gallo", "Serrucho" o "Licenciado", probable líder del grupo criminal, así como a Uziel Morales Baltazar, José Alfonso Castillo Sánchez, Jaime Sánchez Soriano, Bulmaro Mendoza Castillo, Agustín Felipe López Morales, Flavio Eduardo Sánchez Zamora y Joaquín Sánchez Sánchez.

Les aseguraron armas de fuego largas y cortas, cargadores, cartuchos, posible narcótico y dinero en efectivo, entre otros objetos, así como los inmuebles .

Ulises Lara López, vocero de la FGR, informó que, derivado de trabajos de inteligencia en distintas fases, se estableció que los sujetos detenidos se dedicaban al trasiego de droga de México a la ciudad estadounidense de Kansas City, donde era distribuido el narcótico.

"De manera paralela, se implementaron monitoreos en materia de comunicaciones debidamente autorizados, seguimiento en distintas redes digitales, georreferencias", señaló Lara López en redes sociales.

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OA