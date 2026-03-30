El sábado 28 de marzo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) publicó los resultados de la toma de muestras de agua de mar para determinar si el ingreso para el uso recreativo de visitantes a playas del país representa o no un riesgo para la salud. El procedimiento realizado en coordinación con las autoridades estatales de Salud y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública se hizo con miras al periodo vacacional por Semana Santa 2026, que comenzó el fin de semana pasado.

En ese sentido, las autoridades sanitarias realizaron 2 mil 358 muestras de agua a las 289 playas de mayor afluencia pública de los principales destinos turísticos del país. Los resultados indican que solo una playa no es apta para uso recreativo luego de que tres muestras tomadas en coordenadas distintas de la misma playa rebasaran los criterios de calidad establecidos como rango de protección a la ciudadanía.

¿Cuál es la única playa que representa un riesgo a la salud a bañistas en México?

L a playa Tijuana en Tijuana, Baja California, mostró que existen factores en la calidad bacteriológica del mar que hacen del ingreso al mar un riesgo a la salud. Los muestreos se realizaron entre el 3 y el 13 de marzo. La Cofepris señaló que los factores que afectan la calidad de agua son los drenajes pluviales, descargas de aguas residuales tratadas, asentamientos irregulares, contaminación por escorrentías, actividades de comercio informal y fileteo. Cabe destacar que, en caso de vacacionar en esta región, la Playa de Tijuana I sí logró pasar los análisis de la Cofepris por lo que las zonas Tijuana II, Tijuana III, Cañada Azteca y El Vigía son buenas opciones para disfrutar del mar en la región.

De igual forma, a los visitantes se les exhorta a colaborar para mantener la limpieza de nuestras playas durante la temporada vacacional. Cualquier anomalía registrada y relacionada con la calidad del agua se puede reportar en los Comités de Playas establecidos en los diferentes destinos turísticos del país, así como a través de la Cofepris y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Por último, se solicita a los visitantes atender las indicaciones de guardavidas de cada una de las playas para reconocer las condiciones medioambientales del mar a través del uso de banderas y colores simbólicos. Recuerda que esta es la forma de identificar cómo se encuentra el mar de acuerdo con el sistema de banderas.

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¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Bandera verde : Área segura para nadar

: Área segura para nadar Bandera amarilla : Nadar con precaución

: Nadar con precaución Bandera roja : Prohibido ingresar al mar

: Prohibido ingresar al mar Bandera morada : Presencia de fauna nociva

: Presencia de fauna nociva Bandera negra: Playa cerrada

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OB