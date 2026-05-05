Hoy No Circula: Así aplica este martes 5 de mayo en CDMX y Edomex

La Ciudad de México y el Estado de México (Edomex) amanecieron este martes 5 de abril con niveles de contaminación aceptables, por lo que no se vislumbra un riesgo de contingencia y el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal.

¿Qué autos no circulan hoy?

Autos con engomado rosa

Hologramas 1 y 2

Terminación de placas 7 y 8

Quedan exentos de esta restricción los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y aquellos con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México hoy

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire era "aceptable" y con riesgo moderado por con la presencia de contaminantes PM₂.₅.

Las estaciones Tlalnepantla, Merced, Benito Juárez, Iztapalapa, Santiago Acahualtepec, Pedregal, Centro de Ciencias de la Atmósfera yXochimilco estaban en amarillo (aceptable) en el semáforo de calidad del aire, en resto, en verde (buena).

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, por su parte, las estaciones Ixtlahuaca, Calimaya y Tenancingo reportaban contaminación moderada, mientras que en Toluca Centro, Oxtotitlán, Ceboruco, Metepec y Xalatlaco los parámetros eran de baja contaminación.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.