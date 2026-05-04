¿Por qué no sonó la alerta sísmica? Estos son los cambios que debes hacer en tu celular

Tras el sismo de 6 grados que esta mañana sorprendió a los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) y otras zonas donde el movimiento telúrico fue percibido, diversos usuarios reportaron que no se activó el sistema de alertamiento en los celulares.

El fenómeno se originó a las 9:19 horas (tiempo del centro de México), con epicentro a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, según lo informado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN). De acuerdo con las autoridades locales, hasta el momento no se reportan daños considerables ni víctimas; sin embargo, en redes sociales miles de internautas han comentado la ausencia de notificaciones en sus dispositivos.

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¿Por qué no sonó la alerta sísmica? Esto explicó la ATDT

Ante las inquietudes y quejas de los usuarios de la capital por la falta de un aviso oportuno sobre el evento, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) aclaró el motivo por el que no sonó la alerta sísmica en los celulares.

A través de sus redes sociales, el organismo —de reciente creación— indicó que, en el momento en que ocurrió el sismo, la plataforma de alertamiento se encontraba en mantenimiento como parte de la preparación para el Primer Simulacro Nacional 2026, el cual se llevará a cabo el próximo 6 de mayo a las 11:00 horas. En su mensaje, la dependencia señaló que el sistema ya se encuentra nuevamente en funcionamiento.

Un sismo de 6 grados que esta mañana sorprendió a los habitantes de la Ciudad de México. ESPECIAL

¿Qué hacer para recibir la alerta sísmica en tu celular?

En México, el sistema de alertamiento ha implementado la tecnología conocida como Cell Broadcast System (CBS), la cual permite que las notificaciones de emergencia lleguen de manera simultánea, incluso sin conexión a internet, dentro de un área geográfica específica. Aunque en esta ocasión la alerta no llegó a los celulares por la razón previamente expuesta, es fundamental que la población conozca los pasos para asegurarse de recibirla, especialmente rumbo al próximo Simulacro Nacional.

¿Cómo activar la alerta sísmica en un celular Android?

Para los usuarios con sistema operativo Android, el proceso es ágil y no requiere conocimientos técnicos avanzados. El primer paso es ingresar al menú de “Ajustes” o “Configuración” del dispositivo. Posteriormente, se debe deslizar la pantalla hasta encontrar el apartado “Seguridad y emergencia”; en algunos modelos, esta opción puede ubicarse dentro de “Notificaciones” o “Contraseñas y seguridad”, dependiendo de la capa de personalización del fabricante.

Una vez dentro, es necesario localizar la opción “Alertas de emergencia inalámbricas” y verificar que el interruptor principal esté activado. También es importante asegurarse de que todas las categorías de amenazas graves o extremas estén habilitadas.

Al mantener estas configuraciones activas, el teléfono podrá emitir un sonido estridente y mostrar un mensaje emergente que interrumpa cualquier aplicación en uso, con el fin de captar la atención inmediata del usuario ante un movimiento telúrico.

Pasos para recibir la alerta sísmica en iPhone durante el simulacro nacional

Por su parte, los dispositivos de Apple también cuentan con soporte nativo para este tipo de notificaciones gubernamentales, por lo que el procedimiento es igualmente sencillo. Para activar la alerta sísmica en un iPhone, el usuario debe dirigirse a la aplicación “Configuración”. Luego, debe seleccionar el apartado “Notificaciones” y desplazarse hasta la parte inferior, donde se encuentra la sección dedicada a las alertas de seguridad pública.

En la parte final del menú aparece el bloque “Alertas gubernamentales”. Es importante verificar que los interruptores correspondientes a las alertas de emergencia estén activados.

Cabe destacar que el sistema iOS está diseñado para que este tipo de avisos críticos suene con volumen máximo y un tono distintivo, sin importar si el teléfono está en modo silencio o con la función “No molestar” activada, lo cual resulta vital para alertar a las personas en cualquier momento del día.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

