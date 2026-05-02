Durante el mes de mayo, se tiene previsto que las autoridades federales, a través del Banco del Bienestar, realicen los pagos de distintos programas sociales que cuentan con millones de beneficiarios en México, entre ellos la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores. En este escenario, aquí te presentamos la lista de apoyos que entregarán dinero a sus derechohabientes en los próximos días.

¿Qué programas del Bienestar entregarán pagos en mayo de 2026?

La Secretaría del Bienestar alista la dispersión de recursos económicos correspondientes al tercer bimestre del año (mayo-junio) de distintos programas sociales del gobierno federal dirigidos a grupos vulnerables de la población.

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: dirigida a personas de 65 años en adelante, este programa apoya de manera universal a este sector poblacional, sin importar su nivel de ingresos, puesto que fue elevado a rango constitucional y ahora es un derecho. El pago del presente bimestre será de 6 mil 400 pesos.

Te puede interesar: Retrasan pago de la Pensión Bienestar en mayo: lo que debes saber hoy

Pensión Mujeres Bienestar: implementada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este apoyo universal está destinado a mujeres de entre 60 y 64 años de edad, con el objetivo de impulsar su independencia económica. El monto bimestral fijado para 2026 es de 3 mil 100 pesos.

Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: como su nombre lo indica, este programa fue creado para apoyar a personas con discapacidad en todo el territorio nacional, aunque la cobertura varía en cada estado según la edad. Este año, el programa entrega pagos de 3 mil 300 pesos.

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: con la entrega de un monto de mil 650 pesos cada dos meses, este apoyo pretende facilitar el cuidado infantil ante la ausencia de los padres.

¿Cuándo sale el calendario de pagos de los programas del Bienestar?

Las fechas oficiales en las que los pagos serán entregados de forma directa a través de las tarjetas del Banco del Bienestar a los beneficiarios serán emitidas por las autoridades correspondientes durante los primeros días de mayo. Se prevé que los depósitos inicien el próximo lunes 4 de mayo, primer día hábil del mes para las instituciones bancarias en México.

El calendario de pagos sería anunciado ese mismo día por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, posiblemente durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB