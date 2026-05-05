Cada año, con cualquier temblor como el de ayer en Pinotepa Nacional o con la llegada del mes de septiembre, se despierta una profunda inquietud entre los mexicanos por el recuerdo de los devastadores sismos de 1985, 2017 y 2022. De hecho, esta coincidencia de fechas ha generado la falsa creencia popular de que existe una época específica donde la tierra es más propensa a moverse con violencia.

Sin embargo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ha sido sumamente contundente al aclarar esta situación: la ocurrencia de estos eventos de gran magnitud en las mismas fechas es una mera coincidencia estadística. No hay ninguna fuerza mística ni climática que atraiga los temblores durante este mes en particular.

Los investigadores y expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), junto con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), confirman de manera categórica que no existe ninguna "temporada de sismos" . Los movimientos telúricos son fenómenos geológicos completamente impredecibles que pueden ocurrir en cualquier momento del año, sin importar el clima o la estación.

Hasta el día de hoy, ninguna institución científica en el mundo ha logrado desarrollar un método o tecnología capaz de predecir la fecha, ubicación exacta o magnitud de un futuro terremoto . Por ello, cualquier mensaje en redes sociales que anuncie un sismo inminente debe ser descartado inmediatamente como un rumor infundado.

¿Por qué tiembla tanto en México y quiénes están en mayor riesgo?

La respuesta a por qué nuestro país experimenta tantos temblores radica en su compleja ubicación geográfica . El territorio nacional se encuentra situado justo sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una inmensa zona en forma de herradura que concentra la mayor actividad sísmica y volcánica de todo el planeta Tierra.

Esta altísima sismicidad se debe a la constante interacción de cinco grandes placas tectónicas que convergen bajo nuestro territorio: la placa de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y del Caribe. Al friccionarse constantemente, estas inmensas masas de tierra acumulan una gran tensión que eventualmente se libera en forma de ondas sísmicas.

Históricamente, los estados con mayor riesgo sísmico y donde se originan los temblores más fuertes son Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco . No obstante, la Ciudad de México suele sufrir daños severos porque gran parte de la capital está construida sobre los sedimentos blandos de un antiguo lago, lo que amplifica las ondas.

Entender cómo funciona la geología de nuestro país nos ayuda a comprender por qué debemos estar siempre en alerta. No se trata de vivir con miedo constante, sino de aceptar nuestra realidad geográfica y transformar esa preocupación en acciones concretas de preparación que puedan salvar vidas cuando la tierra vuelva a temblar.

La prevención como única herramienta: Tips rápidos para estar listos

Dado que la ciencia actual no puede predecir cuándo, dónde ni de qué magnitud será el próximo sismo fuerte en México, la preparación constante es nuestra única defensa real. Las autoridades de protección civil insisten en que la cultura de la prevención debe practicarse todos los días del año, no solo en septiembre.

Para estar verdaderamente preparados, es fundamental seguir una lista de acciones clave o 'tips' rápidos en el hogar y el trabajo:

1) Arma tu mochila de emergencia con documentos importantes, agua embotellada y botiquín.

2) Identifica zonas de menor riesgo en tu casa, alejadas de ventanas.

3) Crea un plan familiar y acuerda un punto de reunión si las líneas telefónicas colapsan.

Además, es de vital importancia participar con total seriedad en los simulacros nacionales de evacuación. Estos ejercicios prácticos nos permiten mecanizar los protocolos de seguridad, medir nuestros tiempos de respuesta reales y detectar áreas de oportunidad en nuestras rutas de evacuación antes de que tengamos que enfrentar una emergencia real.

Finalmente, recuerda siempre que la información oficial es tu mejor aliada durante una crisis. Evita difundir rumores alarmistas en grupos de mensajería y confía únicamente en los reportes emitidos por instituciones científicas validadas. Estar bien informados y preparados es la mejor manera de proteger nuestro futuro y el de nuestras familias.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de la UNAM y SSN

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