Primer Simulacro Nacional 2026: ¿Cómo registrar tu inmueble para participar paso a paso?

Con la finalidad de fortalecer la cultura de la prevención en el país, el próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas se realizará el Primer Simulacro Nacional 2026, un ejercicio que convocará a la población en distintos puntos de México.

Este tipo de actividades tienen como propósito principal reforzar la capacidad de respuesta ante posibles desastres naturales, así como poner a prueba y perfeccionar los protocolos de seguridad que se aplican en situaciones de emergencia.

Además, los simulacros ayudan a que las familias adopten medidas preventivas, organicen planes de acción dentro de sus hogares y definan rutas de evacuación que puedan ser utilizadas en caso de riesgo.

Con el objetivo de lograr una participación amplia, el Gobierno de México, mediante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, ha extendido la invitación a la ciudadanía para sumarse a este ejercicio nacional el próximo miércoles.

¿Cómo registrarse para participar en el simulacro?

Para formar parte de este ejercicio nacional, puedes registrar tu inmueble de manera gratuita en el portal digital habilitado por el Gobierno de México. El registro está disponible para casas, edificios, escuelas, museos, guarderías, centros de trabajo y oficinas públicas o privadas.

Ingresa a la plataforma digital de “Simulacro Nacional” de la SSPC: https://simulacronacional.sspc.gob.mx Selecciona tu entidad federativa. Captura un correo electrónico. Rellena el formulario correspondiente: designa un responsable o encargado, selecciona el tipo de inmueble, ingresa el rango de niveles del espacio, elige una hipótesis y escribe el número de personas que participarán. Da clic en “siguiente” y sigue las indicaciones que se te harán llegar por correo electrónico.

El registro al simulacro estará habilitado hasta el próximo martes 5 de mayo a las 23:59 horas. El trámite es únicamente en línea a través de la plataforma digital, es personal y gratuito.

¿Qué escenarios se contemplan y qué pasará durante el ejercicio?

En México, los fenómenos que generalmente provocan desastres son inundaciones, ciclones tropicales, incendios y sismos. En el portal se puede seleccionar el evento natural que se presente con mayor frecuencia en tu localidad, entre ellos se encuentran:

Sismo

Deslizamiento de laderasErupción volcánica

Tsunami

Incendio

Fuga tóxica

Derrame

Inundación

Ciclón tropical

Tornado

Onda de calor

En caso de sismo, el ejercicio se desarrollará con base en una hipótesis general de un sismo con magnitud 8.2 en la costa de Guerrero, con un epicentro ubicado a 55 kilómetros al norte de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez.

Por su parte, la alerta sísmica del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) se activará en las entidades de Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Jalisco, Morelos, Chiapas, Colima y Ciudad de México.

Además, los mexicanos también recibirán una alerta a través de su dispositivo móvil. El mensaje que podrá leerse será “ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México”.

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