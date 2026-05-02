Alerta en el AICM por amenaza de bomba; agentes revisan avión de Viva Aerobús

El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) informó este sábado 02 de mayo del 2026 que activó los protocolos de seguridad tras un reporte de posible amenaza de bomba en un avión, por lo que agentes especiales revisaron la aeronave y el equipaje sin hallar indicios de explosivos.

En un comunicado, el AICM explicó que la tarde de este sábado se presentó un reporte de posible amenaza de bomba informado por la aerolínea Viva Aerobús, el cual estaba relacionado con la aeronave matrícula XA-VBM y los vuelos: VB1029 procedente de Cancún y VB1104, con destino a Mérida, estacionada en la posición 13 de la Terminal 1.

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Tras el aviso, el AICM indicó que personal de seguridad AVSEC (Aviation Security, en inglés), que protege a la aviación civil contra actos de interferencia ilícita como terrorismo, sabotaje o secuestros, del aeropuerto de la capital mexicana, "llevaron a cabo la revisión de la aeronave y del equipaje, sin que encontraran indicios de presencia de algún artefacto explosivo".

Los agentes de AVSEC trabajaron en conjunto con la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria a través de agentes del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (Blonae), en coordinación con la Comandancia General del AICM.

JM