La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) planteó una ruta de solución democrática e inmediata al conflicto entre el Nacional Monte de Piedad y su sindicato, debido a que, después de siete meses de huelga, la negociación ha llegado "a un punto muerto".

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"Esta huelga ha sido y sigue siendo de la mayor atención y preocupación para el Gobierno de México… no se avizora a corto plazo una solución ni en el marco de la negociación ni en el ámbito judicial en el que ninguna de las partes ha solicitado la imputabilidad de la huelga", comentó dicha dependencia a cargo de Marath Bolaños.

Pidió a ambas partes que acepten una propuesta de solución emitida por la autoridad, la cual atienda los aspectos sustantivos en este conflicto.

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"La propuesta sería elaborada por la Secretaría del Trabajo y el Centro Federal. El espíritu y la letra de este dictamen honrará el Contrato Colectivo de Trabajo, honrará la Ley Federal del Trabajo, la historia de Nacional Monte de Piedad y honrará también la aspiración de todas y todos de dar futuro a la Institución y retomar un entorno laboral y productivo de plena legalidad, paz, democracia y concordia", adelantó.

Además, propuso que el dictamen sea sometido a votación general y secreta por parte de las y los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, y que sean ellos y ellas quienes avalen o rechacen la propuesta de solución.

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"En caso de ser aprobado por los trabajadores en la votación, las autoridades pondrán a su disposición el apoyo necesario y suficiente para dar seguimiento puntual en la implementación de todas las medidas. Si es rechazado el dictamen en la votación, se propone que ambas partes se comprometan a agotar la instancia prevista en el Poder Judicial, solicitando de inmediato la medida de calificación de imputabilidad de la huelga", explicó.

En cualquier caso, si las partes a priori rechazan su planteamiento sin someterlo a votación de los trabajadores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social les exhorta a que, en un acto de responsabilidad y compromiso con las y los afectados por el conflicto, se sienten en una mesa aportando propuestas concretas que lleven a un fin pronto a la huelga, o acudan de inmediato ante el Poder Judicial a efecto de resolver dicho conflicto de fondo y de inmediato solicitando la calificación de imputabilidad.

JM

