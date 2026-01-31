Primer simulacro 2026 en CDMX: Fecha, hora y cómo prepararte

La Ciudad de México se alista para llevar a cabo el primer simulacro del año, un ejercicio de protección civil que busca reforzar la cultura de la prevención y preparar a la población ante posibles situaciones de emergencia. Este tipo de actividades resultan clave para que los ciudadanos conozcan cómo actuar frente a un riesgo y fortalezcan su capacidad de respuesta colectiva.De acuerdo con lo informado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, el primer simulacro de 2026 se realizará el 18 de febrero, en punto de las 11:00 horas, con el objetivo de mejorar la reacción ante contingencias, reforzar los protocolos de seguridad y mantener a la ciudadanía preparada ante cualquier eventualidad.La CDMX tiene una alta actividad sísmica y debido a ello, dominar las medidas de prevención más importantes, te mantendrá a salvo ante un siniestro. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, tener un Plan Familiar de Emergencia es un eficaz sistema para establecer medidas preventivas para salvaguardar la integridad de tus seres queridos con cuatro sencillos pasos:Detectar y reducir riesgosDiseñar rutas de evacuaciónEjecuta el plan y mantén la calmaRealiza simulacrosPara examinar detalladamente cada uno de los aspectos y tener de forma física la información de tu Plan Familiar de Emergencia personalizado, puedes descargar el folleto de Protección Civil en la siguiente liga: https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Guias/PLAN-FAMILIAR-web-2025.pdf.De acuerdo con la Secretaría de gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, esta mochila debe contener los siguientes elementos:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP