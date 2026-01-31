Primer simulacro 2026 en CDMX: Fecha, hora y cómo prepararte

La Ciudad de México se alista para llevar a cabo el primer simulacro del año, un ejercicio de protección civil que busca reforzar la cultura de la prevención y preparar a la población ante posibles situaciones de emergencia. Este tipo de actividades resultan clave para que los ciudadanos conozcan cómo actuar frente a un riesgo y fortalezcan su capacidad de respuesta colectiva.

De acuerdo con lo informado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, el primer simulacro de 2026 se realizará el 18 de febrero, en punto de las 11:00 horas, con el objetivo de mejorar la reacción ante contingencias , reforzar los protocolos de seguridad y mantener a la ciudadanía preparada ante cualquier eventualidad.

Te puede interesar: Metro y Metrobús CDMX: este será su horario el 2 de febrero

La CDMX tiene una alta actividad sísmica y debido a ello, dominar las medidas de prevención más importantes, te mantendrá a salvo ante un siniestro.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, tener un Plan Familiar de Emergencia es un eficaz sistema para establecer medidas preventivas para salvaguardar la integridad de tus seres queridos con cuatro sencillos pasos:

Recomendaciones de Protección Civil para estar preparado

Detectar y reducir riesgos

Revisa periódicamente el estado de la construcción de tu vivienda y brinda mantenimiento constante a tuberías de gas y agua

Identifica las zonas seguras en el interior de tu hogar, lejos de ventanas o estantes que puedan caer y obstruir el paso en caso de un sismo.

No olvides considerar los peligros exteriores como transformadores y cables de luz, construcciones cercanas o cuerpos de agua que puedan provocar otros accidentes ante un desastre natural.

Diseñar rutas de evacuación

Al elaborar un plan de emergencia con distintas rutas de evacuación y detectar las salidas seguras en zonas como tu hogar y trabajo, es muy importante al momento de evacuar ordenadamente.

Para ayudarte, puedes dibujar un croquis y anotar los posibles riesgos, además de recomendaciones para reducirlos.

Ejecuta el plan y mantén la calma

Si estás en casa debes aprender a identificar el mejor momento para evacuar o replegarse en zonas seguras, asignando una tarea específica a cada miembro de la casa como: llevar la mochila de emergencias, bajar el interruptor de la luz, cerrar la llave del gas, etc.

Realiza simulacros

El último aspecto que recomienda Protección Civil es participar en simulacros dentro del hogar, como el que se llevará a cabo próximamente en la Ciudad de México.

Para examinar detalladamente cada uno de los aspectos y tener de forma física la información de tu Plan Familiar de Emergencia personalizado, puedes descargar el folleto de Protección Civil en la siguiente liga: https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Guias/PLAN-FAMILIAR-web-2025.pdf.

También puedes leer: Este es el salario que un albañil debe ganar en 2026

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

De acuerdo con la Secretaría de gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, esta mochila debe contener los siguientes elementos:

Copia de tus documentos

Alimentos no perecederos y botellas de agua

Linterna con pilas

Kit de primeros auxilios

Llaves del automóvil y dinero extra

Radio con pilas

Teléfonos de emergencias y algún celular extra.

Abrelatas manual.

Papel higiénico y otros elementos personales.

Tratamientos especiales en caso de que alguien de la familia lo requiera.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP