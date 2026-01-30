De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general aumentó al pasar de 278.80 a 315.04 pesos diarios, en tanto, el salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) también registrará un incremento, al subir de 419.88 a 440.87 pesos diarios.La decisión incluye además un ajuste para los salarios mínimos profesionales correspondientes a 61 ocupaciones, oficios y trabajos especiales, entre los que se incluye la albañilería, los cuales aumentarán en el mismo porcentaje que el salario mínimo general de la región donde se desempeñen.Según la resolución, el nuevo salario mínimo general se compone del monto vigente en 2025, más un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos y un incremento adicional del 6.5 por ciento. Para la Zona Libre de la Frontera Norte, el ajuste aprobado es del 5 por ciento. De acuerdo con la Conasami un oficial de albañilería debe percibir el siguiente salario dependiendo del Estado en que se encuentre: Con dicho incremento una persona que se dedica a la albañilería en el resto del país debe de ganar este 2026 aproximadamente lo siguiente:Mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte un albañil debe ganar este 2026:La autoridad compartió la tabla oficial de salarios mínimos generales y profesionales que estará vigente en 2026. Según el Gobierno Federal los municipios que integran la Zona Libre de la Frontera Norte son: Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate, Tijuana y Mexicali del estado de Baja California.San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta del estado de Sonora.Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides del estado de Chihuahua.Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo del estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac de Nuevo León.Nuevo Laredo; Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros de Tamaulipas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA