De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general aumentó al pasar de 278.80 a 315.04 pesos diarios, en tanto, el salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) también registrará un incremento, al subir de 419.88 a 440.87 pesos diarios.

La decisión incluye además un ajuste para los salarios mínimos profesionales correspondientes a 61 ocupaciones, oficios y trabajos especiales, entre los que se incluye la albañilería, los cuales aumentarán en el mismo porcentaje que el salario mínimo general de la región donde se desempeñen.

Según la resolución, el nuevo salario mínimo general se compone del monto vigente en 2025, más un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos y un incremento adicional del 6.5 por ciento. Para la Zona Libre de la Frontera Norte, el ajuste aprobado es del 5 por ciento.

CORTESÍA/ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

El salario que un albañil debe ganar en 2026

De acuerdo con la Conasami un oficial de albañilería debe percibir el siguiente salario dependiendo del Estado en que se encuentre:

Zona Libre de la Frontera Norte: 440.87 pesos diarios.

Resto del país: 363.44 pesos diarios.

Con dicho incremento una persona que se dedica a la albañilería en el resto del país debe de ganar este 2026 aproximadamente lo siguiente:

A la quincena: 5 mil 451 pesos.

5 mil 451 pesos. Al mes: 10 mil 903 pesos.

Mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte un albañil debe ganar este 2026:

A la quincena: 6 mil 613 pesos.

6 mil 613 pesos. Al mes: 13 mil 226 pesos.

La autoridad compartió la tabla oficial de salarios mínimos generales y profesionales que estará vigente en 2026.

CORTESÍA/ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

¿Cuáles son los municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte?

Según el Gobierno Federal los municipios que integran la Zona Libre de la Frontera Norte son: Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate, Tijuana y Mexicali del estado de Baja California.

San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta del estado de Sonora.

Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides del estado de Chihuahua.

Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo del estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac de Nuevo León.

Nuevo Laredo; Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros de Tamaulipas.

