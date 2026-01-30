Metro y Metrobús CDMX: este será su horario el 2 de febrero

Diferentes sistemas de transporte público en la Ciudad de México (CDMX), incluido el Metro y el Metrobús, además del Cablebús, sufrirán modificaciones en sus horarios de servicio el próximo lunes 2 de febrero, debido a que es un día festivo en México.Aunque el próximo lunes se celebra el Día de la Candelaria, la suspensión de actividades laborales y escolares en realidad corresponde a la conmemoración del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Pese a que el Día de la Constitución Mexicana se celebra el 5 de febrero, el festivo obligatorio se recorre al primer día del mes, de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo (LFT).Como se mencionó anteriormente, estos sistemas de transporte trabajarán con horarios especiales, los cuales deben ser considerados por los usuarios para evitar contratiempos en sus traslados.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB