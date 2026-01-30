Metro y Metrobús CDMX: este será su horario el 2 de febrero

Diferentes sistemas de transporte público en la Ciudad de México (CDMX), incluido el Metro y el Metrobús, además del Cablebús, sufrirán modificaciones en sus horarios de servicio el próximo lunes 2 de febrero, debido a que es un día festivo en México.

Aunque el próximo lunes se celebra el Día de la Candelaria, la suspensión de actividades laborales y escolares en realidad corresponde a la conmemoración del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pese a que el Día de la Constitución Mexicana se celebra el 5 de febrero, el festivo obligatorio se recorre al primer día del mes, de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo (LFT).

Horarios especiales del Metro, Metrobús y Cablebús por festivo del 2 de febrero

Como se mencionó anteriormente, estos sistemas de transporte trabajarán con horarios especiales, los cuales deben ser considerados por los usuarios para evitar contratiempos en sus traslados.

Metro: trabajará de 7:00 a 00:00 horas en toda su red

Metrobús: brindará servicio de 5:00 a 00:00 horas

Cablebús: el servicio se dará de las 7:00 a las 23:00 horas

