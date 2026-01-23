Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 23 de enero informa que estará con nubes dispersas con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 30%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Domingo 25 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Lunes 26 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Miércoles 28 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en El Salto