CFE: ¿Cuánto durarán los chips con internet que entregarán GRATIS?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanza en su estrategia para reducir la brecha digital en México con la entrega de chips o tarjetas SIM que ofrecen servicio de internet gratuito a sectores prioritarios de la población. El programa, impulsado a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, busca garantizar el acceso a la conectividad como un derecho básico, especialmente para estudiantes y beneficiarios de programas sociales.

La iniciativa ha despertado interés entre miles de personas que buscan saber cuánto tiempo podrán utilizar estos chips sin costo, qué beneficios incluyen y qué ocurrirá una vez que termine el periodo de gratuidad. A continuación, se detallan las características clave del programa y su alcance.

¿Cuánto tiempo durará el internet gratis de los chips de la CFE?

De acuerdo con la información oficial del programa Internet para Todos, los chips que entrega la CFE cuentan con una vigencia de 12 meses a partir de su activación. Durante ese periodo, los usuarios reciben un paquete mensual que se renueva automáticamente sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cada mes, el chip proporciona 5 gigabytes de datos móviles, así como mil 500 minutos para llamadas y 500 mensajes de texto. Estos beneficios se restablecen de manera mensual durante un año completo, siempre que el chip permanezca activo y se utilice conforme a las condiciones del programa.

Es importante señalar que los datos no son acumulables y en caso de que el usuario consuma los 5 GB antes de que concluya el mes, deberá esperar al siguiente periodo de renovación para contar nuevamente con el paquete mensual.

Una vez que concluyen los 12 meses de internet gratuito, el chip deja de recibir las renovaciones automáticas del paquete. Sin embargo, la tarjeta SIM no queda inutilizable, los usuarios que deseen continuar con el servicio podrán contratar planes de bajo costo o realizar recargas con CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, según sus necesidades de consumo.

De esta manera, el programa no solo ofrece conectividad temporal, sino que también abre la posibilidad de mantener el servicio con tarifas accesibles una vez finalizado el apoyo gubernamental.

¿Quiénes pueden recibir los chips gratuitos?

Los chips con internet gratis están dirigidos principalmente a beneficiarios de programas del Bienestar, estudiantes de nivel medio superior y superior, así como personas que forman parte de comunidades prioritarias. En algunos casos, también se entregan en zonas afectadas por emergencias o donde la conectividad es limitada.

Para obtener el chip, generalmente se solicita identificación oficial o CURP, comprobante de domicilio y contar con un teléfono celular compatible con las redes utilizadas por la CFE.

La entrega se realiza a través de módulos oficiales instalados por las delegaciones del Bienestar o en jornadas comunitarias previamente anunciadas.

¿Dónde y cuándo se entregan?

La distribución de los chips se lleva a cabo en distintos estados del país, de acuerdo con calendarios definidos por las autoridades federales y estatales, y los puntos de entrega suelen ubicarse en oficinas del Bienestar, espacios comunitarios o centros educativos, y se anuncian con antelación para que los beneficiarios acudan en las fechas establecidas.

El programa tiene alcance nacional y forma parte de una estrategia permanente para ampliar la cobertura de internet en regiones con menor acceso a servicios de telecomunicaciones comerciales.

