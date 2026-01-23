Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 23 de enero anticipa que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 8 y temperatura mínima de 5

Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 4

Miércoles 28 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 29 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Viernes 30 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

