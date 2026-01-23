Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 23 de enero anticipa que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 8 y temperatura mínima de 5Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 4Miércoles 28 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Jueves 29 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Viernes 30 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Cancún