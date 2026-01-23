Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

El clima en Cancún para este viernes 23 de enero anticipa que estará con algo de nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Sábado 24 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Domingo 25 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Martes 27 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 20Miércoles 28 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20Jueves 29 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21Viernes 30 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto