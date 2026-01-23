Viernes, 23 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

El clima en Cancún para este viernes 23 de enero anticipa que estará con algo de nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 24 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 25 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Martes 27 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 20

Miércoles 28 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Jueves 29 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21

Viernes 30 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
Clima en Ciudad de México
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tonalá
Clima en Guadalajara
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa
Clima en Monterrey
Clima en Zapopan
Clima en Chapala
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en El Salto

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones