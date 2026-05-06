Miércoles, 06 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

PRI pide declarar terrorista a Morena; Ariadna Montiel revira: "Por eso están en el basurero"

Montiel, dirigente nacional de Morena, expresó que el PRI -el "partido más repudiado de México"- ahora recurre a prácticas de intervención extranjera

Por: SUN .

Ariadna Montiel explotó contra el PRI y aseguró que el partido está desesperado porque ya no es relevante en la política. SUN/ARCHIVO

Ariadna Montiel explotó contra el PRI y aseguró que el partido está desesperado porque ya no es relevante en la política. SUN/ARCHIVO

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, reaccionó a la petición del líder del PRI, Alejandro Moreno, para que Estados Unidos declaré a Movimiento de Regeneración Nacional como "organización terrorista".

LEE: "Alito" Moreno TRUENA contra Rocha Moya por protección estatal: "Ahora resulta"

En redes sociales, Montiel comentó que dicha solicitud está "disfrazada" de intervención extranjera. Agregó que el Partido Revolucionario Institucional representa al entreguismo y a una campaña en contra de la soberanía nacional.

"La mafia del poder, encabezada por Alejandro Moreno, presidente del PRI, el partido más repudiado de México, acusa en Estados Unidos a nuestro movimiento, que ha sido el más votado de la historia y el único que ha trabajado por los más pobres".

     

"Lo suyo es una solicitud disfrazada de intervención extranjera; de ese tamaño es su desesperación. Representan el entreguismo y una campaña permanente contra la soberanía nacional. Por eso están en el basurero de la historia, de donde nunca van a salir", comentó Montiel.

     

¿Cuál fue la solicitud del PRI a Estados Unidos para Morena?

Este miércoles, "Alito" Moreno informó que había presentado una solicitud ante los Departamentos de Estado, Justicia y Tesoro estadounidenses donde pide que Morena sea declarada como organización terrorista, sustentada en supuestas relaciones con el crimen organizado.

"En México, (la delincuencia organizada) ha intervenido en procesos electorales, ha operado con respaldo político y ha recibido protección a cambio", dijo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

JM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones