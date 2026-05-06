La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, reaccionó a la petición del líder del PRI, Alejandro Moreno, para que Estados Unidos declaré a Movimiento de Regeneración Nacional como "organización terrorista".

En redes sociales, Montiel comentó que dicha solicitud está "disfrazada" de intervención extranjera. Agregó que el Partido Revolucionario Institucional representa al entreguismo y a una campaña en contra de la soberanía nacional.

"La mafia del poder, encabezada por Alejandro Moreno, presidente del PRI, el partido más repudiado de México, acusa en Estados Unidos a nuestro movimiento, que ha sido el más votado de la historia y el único que ha trabajado por los más pobres".

La mafia del poder, encabezada por @alitomorenoc, presidente del @PRI_Oficial, el partido más repudiado de México, acusa en Estados Unidos a nuestro movimiento, que ha sido el más votado de la historia y el único que ha trabajado por los más pobres.



Lo suyo es una solicitud…— Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 6, 2026

"Lo suyo es una solicitud disfrazada de intervención extranjera; de ese tamaño es su desesperación. Representan el entreguismo y una campaña permanente contra la soberanía nacional. Por eso están en el basurero de la historia, de donde nunca van a salir", comentó Montiel.

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¿Cuál fue la solicitud del PRI a Estados Unidos para Morena?

Este miércoles, "Alito" Moreno informó que había presentado una solicitud ante los Departamentos de Estado, Justicia y Tesoro estadounidenses donde pide que Morena sea declarada como organización terrorista , sustentada en supuestas relaciones con el crimen organizado.

"En México, (la delincuencia organizada) ha intervenido en procesos electorales, ha operado con respaldo político y ha recibido protección a cambio", dijo.

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JM