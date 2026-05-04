Morena Jalisco celebra elección de Ariadna Montiel

Desde Jalisco, el partido Morena celebró la elección de Ariadna Montiel Reyes como su nueva presidenta a nivel nacional. La líder estatal, Erika Pérez García, y el senador Carlos Lomelí Bolaños destacaron la unidad y el compromiso del movimiento. Este anuncio se realizó en una rueda de prensa tras el reciente Consejo Nacional de Morena.

La presidenta del Comité Estatal de Morena, Erika Pérez García, expresó su convicción de que la experiencia y cercanía de Montiel Reyes fortalecerán el avance de la transformación. Subrayó que los acuerdos logrados en el Consejo Nacional reflejan la institucionalidad del partido y su capacidad de renovación .

Pérez García criticó al Partido Acción Nacional (PAN), mencionando el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como ejemplo de la gestión de dicho partido. Señaló que el PAN, al gobernar, ha demostrado arrogancia y disposición a priorizar intereses externos sobre los nacionales.

Además, la líder morenista recordó la trayectoria del PAN en Jalisco, describiéndola como un periodo de profundas desigualdades y decisiones cuestionables. Afirmó que el PAN carece de autoridad moral y un proyecto serio para el futuro de la entidad. También incluyó a Movimiento Ciudadano en esta crítica, indicando una trayectoria similar.

El senador por Jalisco y presidente del Consejo Político Estatal de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, manifestó su respaldo a Ariadna Montiel. Hizo un llamado a la militancia para mantener la unidad y evitar divisiones internas que pudieran debilitar el movimiento en un momento decisivo.

Lomelí Bolaños destacó que la llegada de la nueva presidenta es oportuna, pues la coyuntura exige un partido cohesivo y con una dirección nacional clara. Reiteró su lealtad al movimiento y condenó los ataques de la oposición, que buscan frenar la transformación del país.

Morena y los desafíos de seguridad en Guadalajara

En otro punto, el senador Carlos Lomelí Bolaños abordó la problemática de seguridad en Guadalajara. Subrayó que la crisis actual es más profunda que una mera percepción. Manifestó que la ciudadanía padece la indolencia de sus gobernantes.

Lomelí Bolaños argumentó que, a pesar de las cifras que pretenden mostrar seguridad, la realidad en Guadalajara es de inseguridad total. Instó a trabajar en una estrategia de seguridad integral que abarque diversos aspectos de la vida diaria.

El legislador de Morena explicó que la seguridad integral implica proteger a los ciudadanos de enfermedades, del robo de tiempo y de servicios públicos deficientes. Concluyó que se busca una vida digna y sin el miedo constante para la población .

SV