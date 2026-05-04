"Alito" Moreno TRUENA contra Rocha Moya por protección estatal: "Ahora resulta"

El senador y presidente nacional del Partido revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, reprobó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reciba seguridad y protección de autoridades estatales tras haberse separado temporalmente del cargo por las acusaciones que anunció Estados Unidos en su contra por delitos de narcotráfico.

"Ahora resulta que el narcopolítico goza de protección personal, en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado", condenó el dirigente priista vía redes sociales.

En su mensaje, "Alito" lamentó que mientras la violencia golpea a Sinaloa y a todo México, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación haya decidido asignarle seguridad, "como si la víctima fuera él y no las familias que viven atrapadas entre balas".

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"Aquí hay algo muy grave. A un narcopolítico señalado incluso por autoridades de Estados Unidos lo rodean con elementos pagados con los impuestos de la gente, mientras miles de sinaloenses enfrentan solos a los criminales", advirtió.

Por ese motivo, "Alito" Moreno cuestionó por qué el gobierno de Morena está cuidando a Rubén Rocha y, sobre todo, de qué lo está cuidando.

Según alertó el senador, cuando el poder se protege a sí mismo y abandona al ciudadano, representa que hay un gobierno arrodillado ante el crimen organizado.

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"México no puede acostumbrarse a que se use la fuerza del Estado para blindar a un narcopolítico. Si hay investigaciones, que avancen. Si existen delitos, que se actúe", añadió.

En ese sentido, exigió desde el PRI que se aplique la ley sin privilegios y que la seguridad se utilice para atender a la gente y no como escudo de quienes deberían estar rindiendo cuentas.

JM