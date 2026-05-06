Claudia Sheinbaum recibe a BTS en Palacio Nacional

La tarde de este martes, la Presidenta de México, Claudia Shienbaum, recibió al grupo coreano BTS, quienes saludaron a cientos de fans mexicanos desde uno de los balcones de Palacio Nacional.

Fue en punto de las 17:07 horas cuando los integrantes de la banda salieron al balcón acompañados de Sheinbaum para saludar a los miles de ARMYS que se hicieron presentes en la explanada.

"Ya les dije que tienen que regresar el próximo año", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum acompañada del grupo de k-pop coreano.

Por medio de sus redes sociales, la mandataria nacional también publicó un mensaje acompañado de una fotografía en la que aparece junto a los integrantes.

"Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur", escribió en su cuenta de X.

En otro mensaje expresó su alegría tras poder compartir ese momento frente a miles de fans.

“Con una hermosa sencillez BTS saludó a su ‘A.R.M.Y’ y a cerca de 50 mil personas que se congregaron en el Zócalo para saludarles. Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo. El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz e inclusión”.

Con una hermosa sencillez BTS saludó a su “A.R.M.Y” y a cerca de 50 mil personas que se congregaron en el zócalo para saludarles. Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo. El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz… pic.twitter.com/CS0dTOYqJ4 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 7, 2026

Durante aproximadamente cuatro minutos, los integrantes permanecieron en el balcón de Palacio Nacional, donde además sorprendieron al dirigirse al público con algunas palabras en español.

Será el día de mañana cuando BTS ofrezca el primero de los tres conciertos que se estarán llevando a cabo en el Estadio GNP Seguros.

MF