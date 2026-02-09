Prevén multas para los autos que incumplan con este requisito clave

La legislación de tránsito vigente en el Estado de México establece multas económicas para los conductores que circulen sin placas, con placas en mal estado, alteradas o poco legibles, así como para aquellos vehículos que cuenten con vidrios polarizados que impidan observar el interior. Estas disposiciones tienen como finalidad reforzar el control vehicular y mejorar la seguridad en calles y carreteras.

La aplicación de estas infracciones corresponde a agentes de tránsito estatales y municipales, quienes buscan que los automovilistas cumplan con los criterios mínimos de identificación del vehículo y de sus ocupantes. A la sanción monetaria puede sumarse el envío del automóvil a un depósito oficial, cuando se incumple con la normatividad establecida.

¿Cuál es el costo de las multas en 2026?

Con la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente desde el 1 de febrero de 2026, el valor diario de esta referencia económica quedó fijado en 117.31 pesos.

La UMA es el parámetro utilizado en México para calcular multas, sanciones y diversas obligaciones legales. Por ello, cuando una infracción se expresa en UMAs, el monto final se obtiene al multiplicar el número de unidades por su valor diario vigente.

En el caso de circular sin placas, con placas alteradas o ilegibles, o de portar cristales polarizados que dificulten la visibilidad hacia el interior del vehículo, la sanción va de 20 a 30 UMAs. Con el valor actualizado para 2026, la multa puede ir de 2 mil 346.20 a 3 mil 519.30 pesos, aproximadamente.

Además del pago económico, el reglamento faculta a las autoridades para inmovilizar el vehículo y enviarlo al corralón , especialmente cuando hay reincidencia o el automóvil no cumple con los requisitos básicos de identificación. En estos casos, el propietario deberá regularizar su situación y cubrir tanto la multa como los gastos de arrastre y resguardo para poder recuperar la unidad.

SUN/ARCHIVO

La importancia de respetar la normatividad

Las autoridades mexiquenses subrayan que estas medidas no tienen un carácter recaudatorio, sino que buscan promover el cumplimiento de normas básicas de seguridad y control vehicular. Contar con placas visibles y en buen estado, así como evitar polarizados que limiten la visibilidad, contribuye a reducir riesgos y facilita las labores de vigilancia y supervisión.

Estas disposiciones también son aplicables a vehículos foráneos que circulen por el Estado de México. Para resolver dudas o recibir orientación sobre infracciones de tránsito, el gobierno estatal pone a disposición la línea de atención 01-800-900-33-00.

Respetar el reglamento de tránsito no solo ayuda a evitar multas elevadas en 2026, sino que también favorece una circulación más segura y ordenada para todos los usuarios de las vías mexiquenses.

YC