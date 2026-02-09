Pensiones del Bienestar abre nuevo registro para adultos mayores y mujeres del 16 al 22 de febrero con el fin de que más beneficiarios puedan acceder a estos apoyos impulsados por el Gobierno de México.

El registro se realizará de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 16:00 horas, en los módulos de atención distribuidos en todo el país. La atención seguirá un calendario basado en la letra inicial del primer apellido para mantener un flujo ordenado de solicitantes.

Quienes no puedan desplazarse hasta un módulo tendrán la opción de solicitar una visita domiciliaria a través del portal www.gob.mx/bienestar, donde también podrán consultar la ubicación exacta del punto de atención más cercano.

¿De cuánto es la pensión Bienestar?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a quienes tienen 65 años o más, otorga un apoyo bimestral de seis mil 400 pesos , entregado de forma directa y sin intermediarios. Su objetivo es garantizar una vejez con dignidad y fortalecer la protección social.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar ofrece tres mil 100 pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años. Al cumplir los 65, las beneficiarias son integradas automáticamente al programa de Adultos Mayores.

Para realizar el trámite se deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Teléfono de contacto

Calendario de registro

A, B, C – Lunes 16

D, E, F, G, H – Martes 17

I, J, K, L, M – Miércoles 18

N, Ñ, O, P, Q, R – Jueves 19

S, T, U, V, W, X, Y, Z – Viernes 20

Todas las letras – Sábado 21 y domingo 22

SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Durante el proceso, las personas solicitantes podrán registrar a un auxiliar que pueda representarlas en gestiones futuras, presentando la misma documentación requerida.

Con este nuevo ciclo de registro, el Gobierno Federal reafirma su compromiso con la ampliación de los programas sociales y la garantía de los derechos de las personas mayores y las mujeres en etapa previa a la vejez.

EE