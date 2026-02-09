Sarampión: ¿Dónde será obligatorio el uso de cubrebocas en Edomex?

El repunte de casos de sarampión en México mantiene a las autoridades sanitarias en constante observación sobre la evolución del virus, que hasta el 3 de febrero de 2026 ha acumulado 8 mil 332 casos confirmados en el país . Ante este panorama, el Gobierno del Estado de México estableció el uso obligatorio del cubrebocas en espacios seleccionados.

Si bien el Edomex negó que exista un brote de sarampión en las instituciones educativas de la entidad, precisó que se implementarán protocolos de acciones preventivas para evitar la propagación de la enfermedad.

“En el Estado de México no tenemos brotes de sarampión en las escuelas, pero sí tenemos la convicción de priorizar la prevención”, señaló Macarena Montoya, secretaria de Salud del Estado de México.

¿Dónde será obligatorio el uso de cubrebocas?

La Secretaría de Salud del Edomex determinó que el uso de cubrebocas será obligatorio a partir de este lunes 9 de febrero en todas las escuelas e instituciones educativas de todos los niveles, sin excepción.

La medida aplica para alumnos, docentes, personal educativo y cualquier persona que ingrese a los planteles, con el objetivo de proteger la salud de los menores, quienes forman parte de los sectores más vulnerables ante la enfermedad.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Montoya indicó que también se solicitó a los docentes establecer mecanismos de supervisión para la detección oportuna de síntomas o posibles casos , a fin de frenar la propagación.

“Es una medida preventiva. También pedimos que haya supervisión al momento de la llegada de los alumnos. Si alguien presenta fiebre o malestar, podrá ser atendido de forma inmediata y se notificará a las áreas locales de salud, que a su vez darán aviso al área epidemiológica para atender cualquier caso”, explicó.

La funcionaria señaló que en el Estado de México solo se tienen registrados 29 casos, los cuales han sido leves, y varios pacientes ya se han recuperado. “Lo que buscamos es evitar que este organismo se disemine más”, puntualizó.

Finalmente, la secretaria de Salud recordó que el Edomex colinda con entidades que registran un número importante de contagios, por lo que el objetivo es proteger a la población y evitar la expansión del virus. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas, como la vacunación y el cuidado personal, para reducir el riesgo de contagio.

Con información de SUN

