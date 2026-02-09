SAT promete vigilar de cerca a las Pymes de México en febrero 2026 por este motivo

En 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó la supervisión sobre las pequeñas y medianas empresas mediante sistemas tecnológicos avanzados que analizan operaciones financieras en tiempo real. La autoridad dejó claro que el nivel de ingresos ya no reduce el riesgo de revisión : hoy, el factor decisivo es la calidad y coherencia de la información fiscal.

El nuevo enfoque se basa en perfiles de riesgo automatizados. Cualquier inconsistencia entre ingresos declarados, CFDI emitidos, deducciones aplicadas o movimientos bancarios puede activar auditorías digitales inmediatas. Para muchas pymes, que aún dependen de procesos manuales o asesoría limitada, un error mínimo puede derivar en problemas graves de cumplimiento.

El impacto va más allá de las multas. Una discrepancia fiscal puede frenar devoluciones de impuestos, afectar la liquidez y deteriorar el historial ante instituciones financieras, bloqueando el acceso a créditos y limitando el crecimiento del negocio. En casos críticos, estas fallas pueden comprometer la continuidad de la empresa.

La normativa vigente establece sanciones que van de 2,050 a 50,700 pesos por errores u omisiones , entre ellos no habilitar el Buzón Tributario, clasificar incorrectamente gastos o reportar ingresos que no coinciden con los comprobantes fiscales.

Aunque solo una parte del padrón será auditada de forma directa, la selección no es aleatoria. El SAT prioriza datos inconsistentes y deducciones fuera del giro económico declarado. En este contexto, la declaración anual se convierte en un indicador central de la salud financiera.

La recomendación es clara: conciliaciones mensuales, contabilidad electrónica alineada con la realidad bancaria y atención permanente a las notificaciones fiscales. La prevención se consolida como la principal estrategia para evitar sanciones que pongan en riesgo el patrimonio de las pymes mexicanas .

