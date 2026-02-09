Pensión Mujeres Bienestar: Este es el calendario de registro en febrero 2026

La Pensión Mujeres Bienestar forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y está dirigida a fortalecer la autonomía económica de las mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años.

Este apoyo busca beneficiar a todas las mujeres en ese rango de edad; una vez que cumplen 65 años, pasan de manera automática a ser beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Con el objetivo de incluir al programa a más mujeres de este rango de edad, el Gobierno ha dado a conocer que próximamente abríran un nuevo periodo de registro, cuyo trámite se realizará de manera presencial en los módulos de atención, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a domingo.

¿Cuál será el calendario de registro a la pensión?

De cuerdo con la infrmación oficial emitida por la Secretaría de Bienestar, del 16 al 22 de febrero de 2026 se abrirá un nuevo periodo de registro para la Pensión Mujeres Bienestar, programa social dirigido a mujeres mexicanas de 60 a 64 años.

Como es usual, para evitar aglomeraciones, el registro se organizará con base en la letra inicial del primer apellido de las solicitantes.

Calendario de registro por apellido

A, B, C: lunes 16 de febrero

D, E, F, G, H: martes 17

I, J, K, L, M: miércoles 18

N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 19

S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 20

Todas las letras: sábado 21 y domingo 22

Las autoridades señalaron que quienes no puedan acudir de forma presencial podrán solicitar una visita domiciliaria a través del portal gob.mx/bienestar, donde también es posible consultar la ubicación del módulo correspondiente a cada localidad.

La Pensión Mujeres Bienestar otorga un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos. Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Requisitos para el registro

Para completar el trámite, las solicitantes deberán presentar:

Identificación oficial vigente

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Número telefónico de contacto

Además, durante el registro se puede designar a una persona auxiliar, quien podrá realizar trámites posteriores en nombre de la beneficiaria, siempre que presente la misma documentación.

Finalmente, la Secretaría de Bienestar recordó que las mujeres registradas en diciembre de 2025 recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar entre el 10 y el 14 de febrero, con fecha, hora y lugar de entrega notificados vía mensaje SMS o mediante consulta con CURP en el sitio oficial.

