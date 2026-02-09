Autoridades federales y estatales aseguraron una bodega en el municipio de Huixtla, en la región del Soconusco, Chiapas, donde fueron localizados más de 50 vehículos presuntamente utilizados por la delincuencia organizada, informaron fuentes de seguridad.

El inmueble, identificado como una trituradora de grava conocida como Los Morales, fue intervenido la semana pasada por elementos del Ejército Mexicano como parte de un operativo de seguridad en la zona.

Durante la revisión del lugar, los militares aseguraron un lote de 10 armas largas, aproximadamente 100 cargadores, 4 mil 500 cartuchos útiles de distintos calibres, así como dos vehículos y diverso equipo táctico.

De acuerdo con los primeros reportes, en la bodega se encontraron vehículos a los que se les retiraban autopartes, las cuales presuntamente eran utilizadas para la fabricación de blindaje artesanal de los llamados “monstruos”, unidades empleadas por grupos del crimen organizado en enfrentamientos armados. No obstante, en el sitio no fue localizado ningún vehículo con blindaje de este tipo.

Además, se detectaron automóviles con reporte de robo y motocicletas que, presuntamente, eran utilizadas para la comisión de diversos delitos.

Las autoridades informaron que todos los vehículos y el armamento asegurado quedaron a disposición de las autoridades ministeriales federales, mientras que la bodega permanece resguardada por personal militar, en tanto continúan las investigaciones correspondientes.

MF