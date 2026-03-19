Presidente de Alemania llega a México; se reunirá con Sheinbaum este jueves

Este jueves se tiene previsto que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reciba a su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, quien la tarde de ayer llegó a México, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en sus redes oficiales.

Antes de ser recibido por Sheinbaum, Steinmeier mantendrá una conversación con expertos sobre cuestiones geopolíticas, de acuerdo con su agenda oficial.

Tras el encuentro con la delegación comercial, está previsto que ambos comparezcan ante la prensa.

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Se trata del segundo viaje de Steinmeier a ese país, destacó su oficina, que resaltó las buenas relaciones económicas y el hecho de que numerosas empresas alemanas exportan a México o invierten allí.

El presidente alemán completa con la visita al país norteamericano una gira que lo ha llevado también a Guatemala y Panamá.

México, principal socio comercial de Alemania en América Latina

Según datos de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, México ha recibido en el último cuarto de siglo más de 45 mil millones de dólares en inversiones, lo que lo sitúa a la cabeza de América Latina.

En el país norteamericano, primer socio comercial de Alemania en América Latina, operan 2 mil 100 empresas con capital alemán, que emplean a 300 mil personas. Las mayores son ZF, Continental, Bosch, Volkswagen y Leoni.

De acuerdo a datos de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, en 2024 Alemania exportó a México mercancías por valor de 17 mil 500 millones de euros, mientras que recorrieron el camino inverso bienes por valor de 9 mil 700 millones de euros.

A nivel global, según esta misma institución, México es el vigésimo cuarto socio comercial de Alemania, por delante de países como Taiwán, Brasil y Canadá.

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MB

