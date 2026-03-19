CNTE mantiene bloqueos en CDMX: zonas afectadas y alternativas viales

Como parte de la jornada activa de manifestaciones por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes advirtieron que mantendrán un paro nacional de 72 horas con el objetivo de expresar su descontento ante la falta de respuesta del Gobierno Federal a sus demandas, este jueves 19 de marzo se llevarán a cabo movilizaciones y bloqueos que afectarán varias vialidades clave de la capital ; por lo que, a continuación, te compartimos algunas alternativas que puedes tomar para evitar complicaciones en tus trayectos.

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De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), los docentes comenzaron sus movilizaciones temprano por la mañana de este jueves. A las 09:00 horas ofrecieron una conferencia de prensa en la que reiteraron sus demandas, para posteriormente, a las 10:00 horas, iniciar con los bloqueos en calles aledañas al cruce de Paseo de la Reforma.

A su vez, los miembros de la organización montaron un campamento en toda la explanada del Zócalo para exigir una reunión y diálogo con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

¿Cuáles son las calles afectadas por la protesta de la CNTE?

Las autoridades capitalinas señalaron que desde las 08:00 horas se han reportado cierres en la circulación de los carriles laterales de la avenida Paseo de la Reforma, a la altura de Plaza de la República, en dirección poniente.

Sin embargo, poco más tarde los cierres viales también afectaron Paseo de la Reforma a la altura de la Torre del Caballito, y poco a poco se fueron extendiendo hasta abarcar los principales cruces de esta avenida.

Hasta ahora no se ha informado de más zonas afectadas; sin embargo, no se descarta que, en el transcurso del día, las manifestaciones se extiendan a más puntos importantes de la ciudad.

¿Cuáles son las rutas alternas para evitar la manifestación?

El Centro de Orientación Vial de la SSC indicó que algunos de los caminos alternos disponibles, dependiendo del destino, son:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida México-Tenochtitlán

Ponciano Arriaga

Magnolia

Avenida Tepoztlán

Esto se debe a que estas vialidades permiten rodear o evitar la zona de Paseo de la Reforma. No obstante, se recomienda planear los traslados y salir con tiempo de anticipación para evitar contratiempos.

Además, algunas líneas del Metrobús, como la L1 y L4, también presentan retrasos debido a las manifestaciones.

Asimismo, se hace un llamado a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales para informarse y conocer todos los movimientos en tiempo real.

¿Por qué motivos marchan los integrantes de la CNTE?

Desde hace algún tiempo, los maestros pertenecientes a esta organización han denunciado irregularidades y falta de seguimiento a sus demandas, las cuales buscan mejorar las condiciones laborales de los docentes.

El llamado “paro nacional de 72 horas” fue convocado para exigir al Gobierno de México la reinstalación de mesas de trabajo que den solución a sus peticiones, entre las que se encuentran:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019

Regreso al sistema de pensiones sin Afores

Seguridad para la comunidad escolar

Mejores condiciones laborales

Incremento salarial del 100% al sueldo base

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participan en movilizaciones

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social

Mejores condiciones para escuelas en zonas rurales

A las 17:00 horas de este mismo jueves se realizará un conversatorio frente a Palacio Nacional, por lo que en ese momento podrían intensificarse los bloqueos.

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