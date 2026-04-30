Presentan Código Federal de Protección a las Infancias

En el marco del Día del Niño, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Martín Cuanalo Araujo, presentó una iniciativa para crear el Código Federal de Protección a las Infancias , con el objetivo de fortalecer la atención y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.

La propuesta contempla 54 artículos orientados a garantizar respuestas institucionales coordinadas, oportunas y libres de revictimización para los más de 38 millones de menores en México , además de reforzar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil Federal que prohíbe expresamente el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario.

Esta medida histórica busca erradicar la violencia en el hogar, dado que organizaciones como Save the Children reportaban que seis de cada diez menores sufrían este tipo de agresiones en sus casas.

La nueva iniciativa del Código Federal de Protección a las Infancias retoma y refuerza esta prohibición, estableciéndola como una regla inquebrantable de coordinación institucional para garantizar entornos seguros y libres de violencia para el desarrollo de los menores.

Ausencia de Instituciones u organismos de protección

A través de un comunicado, el legislador explicó que la iniciativa surge ante una brecha estructural en el sistema jurídico mexicano. “Aunque México reconoce los derechos de la infancia en la Constitución y en tratados internacionales, no existe un instrumento federal que traduzca esas obligaciones en procedimientos mínimos uniformes”, señaló.

Según el planteamiento, esta ausencia normativa ha derivado en respuestas tardías, omisiones institucionales y procesos que, en lugar de proteger, pueden revictimizar a los menores.

El contexto, añadió, es especialmente preocupante si se considera que más de la mitad de la población infantil vive en condiciones de pobreza y millones de menores aún se encuentran en situación de trabajo infantil.

“Proteger a las infancias es proteger el presente y el futuro de México: la ley debe llegar antes que el daño”, subrayó el legislador.

¿Qué establece el código de protección a menores?

La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de las Naciones Unidas adoptado en 1989 y ratificado por México en 1990. Este documento cambió el paradigma global al reconocer a los menores de 18 años como sujetos plenos de derecho y no solo como objetos de protección o tutela.

Dicho Código establece definiciones y principios obligatorios para todas las autoridades federales, un procedimiento mínimo de protección inmediata con plazos verificables, un catálogo de medidas urgentes, reglas de coordinación entre educación, salud, asistencia social, trabajo y justicia, y la prohibición expresa de toda forma de castigo corporal o humillante.

Crea además el Registro Nacional de Medidas de Protección a las Infancias y obliga a la capacitación continua del personal de primera línea.

Cuanalo Araujo aclaró que esta última iniciativa no crea nueva institucionalidad ni duplica la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sino que opera sobre las dependencias federales existentes y fija estándares mínimos exigibles en todo el territorio nacional.

TG