Cartilla militar 2026: Cuánto tarda el trámite y quiénes deben hacerlo sí o sí

El Servicio Militar Nacional es un mandato constitucional y una obligación cívica que prevalece como un pilar en la formación de los ciudadanos mexicanos. Más allá de su carácter legal, la Cartilla de Identidad del Servicio Militar se consolida como un documento oficial de alta relevancia, indispensable para acreditar la mayoría de edad, acceder a oportunidades laborales en el sector público o privado, y realizar diversos trámites gubernamentales.

Para este año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha habilitado la convocatoria correspondiente al ciclo 2026, dirigida específicamente a una nueva generación de jóvenes y a aquellos que, por diversas razones, postergaron este deber. Cumplir con este requerimiento en tiempo y forma evita contratiempos futuros, especialmente en un contexto donde las instituciones son cada vez más rigurosas con la documentación oficial requerida para el desarrollo profesional y académico.

¿Qué es, quiénes deben hacerlo sí o sí y por qué?

Para la convocatoria de 2026, el trámite es estrictamente obligatorio para todos los varones mexicanos que cumplen 18 años en este periodo, es decir, los nacidos en el año 2008 (conocidos como la clase 2008), así como para los "remisos", que son aquellos hombres de hasta 39 años que no realizaron el proceso en su año correspondiente. Por su parte, las mujeres pueden participar y obtener el documento de manera voluntaria.

El motivo principal por el que debe realizarse este trámite radica en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el servicio de las armas es obligatorio y de orden público.

Además de ser un deber cívico que fomenta la disciplina, contar con la cartilla liberada es un requisito ineludible para quienes aspiran a ingresar a escuelas militares, corporaciones de seguridad, o dependencias gubernamentales, operando también como una identificación oficial de gran peso.

Cuándo, dónde y cuánto tarda el proceso de liberación

La fase de alistamiento para la clase 2008 y remisos comenzó el 2 de enero y concluirá el 15 de octubre de 2026. Los interesados deben acudir de manera presencial a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento más cercana a su domicilio, o bien, a las representaciones consulares si residen en el extranjero.

Es fundamental presentar acta de nacimiento certificada, comprobante de domicilio, comprobante del grado máximo de estudios, CURP y cinco fotografías tamaño cartilla con características específicas.

Respecto a cuánto tarda el trámite, es vital distinguir entre la inscripción y la liberación. El registro inicial toma apenas unas horas en la junta de reclutamiento, donde se expide la precartilla. Sin embargo, el proceso completo de liberación dura aproximadamente un año; tras el sorteo en noviembre, el servicio se cumple durante los fines de semana del año siguiente, y la cartilla liberada se entrega en diciembre.

Existe una alternativa más rápida para quienes deciden encuadrarse voluntariamente en una Compañía del Servicio Militar Nacional, donde el adiestramiento intensivo permite liberar el documento en tan solo tres meses.

Durante el periodo de adiestramiento, los jóvenes sorteados con "bola blanca" o "bola azul" deberán asistir a las sesiones sabatinas en los Centros de Adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea o Armada, en un horario de 08:00 a 13:00 horas.

Aquellos que obtengan "bola negra" cumplirán a disponibilidad, lo que significa que estarán bajo control administrativo de la Sedena sin necesidad de marchar, pero deberán esperar el mismo lapso de un año para recibir su hoja de liberación oficial.

Acudir antes de la fecha límite del 15 de octubre garantiza un registro sin contratiempos, permitiendo a los ciudadanos cumplir con su deber constitucional y asegurar un documento que les abrirá puertas en su futuro profesional y personal.

YC