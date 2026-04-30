Onda de calor seguirá en mayo; ¿cómo influye el fenómeno 'El Niño'?

La onda de calor que afecta a México podría mantenerse durante mayo, con temperaturas elevadas en gran parte del país y un impacto más notable en regiones del centro, occidente y sur. Aunque algunos estados podrían experimentar ligeros descensos térmicos, el ambiente caluroso seguirá predominando en el arranque del mes.

De acuerdo con los pronósticos más recientes, este escenario no es aislado , sino parte de una tendencia más amplia que apunta a condiciones más cálidas de lo habitual en los próximos meses. Esto ha encendido las alertas entre especialistas, quienes monitorean factores oceánicos y atmosféricos que influyen directamente en el clima.

¿Qué papel juega el fenómeno de “El Niño”?

Uno de los elementos clave detrás de este panorama es la posible formación del fenómeno conocido como “El Niño”. Este evento climático se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, lo que altera los patrones atmosféricos a nivel global.

Cuando “El Niño” se activa, puede modificar la distribución de lluvias y favorecer un aumento en las temperaturas en distintas regiones, incluyendo México. Para el periodo comprendido entre mayo y julio, los modelos climáticos sugieren una alta probabilidad de que se establezcan estas condiciones .

Además, este fenómeno suele generar efectos diferenciados según la región. En el caso de México, puede traducirse en un incremento del calor, menor presencia de lluvias en algunas zonas y, en consecuencia, condiciones más secas.

Persistencia del calor y efectos en el país

El contexto internacional coincide con la situación actual en México, donde la onda de calor ya mantiene temperaturas elevadas en múltiples entidades. Estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz continuarán registrando ambiente caluroso durante los primeros días de mayo .

A este escenario se suma la influencia del cambio climático, que puede intensificar la duración y severidad de fenómenos extremos como las olas de calor. La combinación de ambos factores incrementa la probabilidad de que las altas temperaturas se prolonguen más allá de lo habitual.

Ante estas condiciones, autoridades recomiendan a la población tomar medidas preventivas para reducir riesgos a la salud. Mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol en las horas de mayor intensidad y seguir los reportes meteorológicos son acciones clave frente a este panorama.

Así, el comportamiento del clima en las próximas semanas estará marcado tanto por factores locales como globales, con “El Niño” como uno de los principales elementos a seguir por su potencial impacto en la evolución de la onda de calor en México .

SV