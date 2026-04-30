Confirman PAGO DOBLE en mayo 2026 para los jubilados que cumplan estos requisitos

El mes de mayo no solo marca el inicio de una nueva etapa en el calendario, sino que también representa una oportunidad para miles de personas jubiladas en México. Durante este periodo, algunos beneficiarios recibirán un pago doble, lo que puede significar un apoyo importante para cubrir gastos cotidianos como alimentación, salud y servicios básicos.

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Recientemente, diversas autoridades y organismos correspondientes confirmaron que este pago adicional no se trata de un bono extraordinario, sino de la coincidencia de distintos programas y calendarios de dispersión, lo que permitirá que ciertos pensionados vean reflejados dos ingresos en un mismo periodo.

¿Por qué habrá pago doble en mayo?

El llamado “pago doble” en mayo se debe a la coincidencia en los calendarios de depósito de diferentes instituciones. Por un lado, se encuentra la pensión mensual que otorgan organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

A esto se suma el pago correspondiente al bimestre mayo-junio de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa social impulsado por el Gobierno federal.

La combinación de ambos apoyos —uno de carácter laboral y otro de tipo universal— provoca que, durante los primeros días de mayo, algunos beneficiarios reciban dos depósitos en sus cuentas.

¿Quiénes recibirán el pago doble de mayo?

Este beneficio aplicará principalmente para quienes cumplen con ciertos requisitos. En primer lugar, están los pensionados del IMSS mayores de 65 años que ya forman parte del padrón de la Pensión Bienestar.

También se incluyen los jubilados del ISSSTE en la misma condición, es decir, aquellos que reciben su pensión institucional y, al mismo tiempo, cuentan con el apoyo del programa federal para adultos mayores.

Asimismo, existe un grupo más reducido de beneficiarios que, tras resolver incidencias administrativas o retrasos en pagos anteriores , podrían ver reflejados ambos montos al mismo tiempo durante este mes.

¿Cuándo se reflejará el pago?

En cuanto a las fechas de pago, el ISSSTE mantuvo su esquema habitual y realizó el depósito correspondiente el jueves 30 de abril, al tratarse del último día hábil del mes previo.

Por su parte, el IMSS tiene programado el pago para el lunes 4 de mayo, una vez concluido el periodo de inactividad bancaria derivado del fin de semana.

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En el caso de la Pensión para el Bienestar, la dispersión comenzará también el 4 de mayo, pero se realizará de manera escalonada conforme a la letra inicial del apellido paterno de los beneficiarios. Este proceso se extenderá durante algunas semanas.

De esta forma, mayo se convierte en un periodo clave para miles de adultos mayores en México, quienes podrán contar con un ingreso adicional gracias a la coincidencia de estos apoyos económicos.

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