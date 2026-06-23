Martes, 23 de Junio 2026

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CDMX tendrá siete nuevas pantallas para ver el Mundial 2026, conoce dónde estarán los Fan Fest

Con el objetivo de reunir a las familias capitalinas y ampliar los espacios de celebración, el Gobierno de la CDMX instalará siete pantallas en Paseo de la Reforma y sus alrededores

Por: Nadia González

Gobierno de la Ciudad de México instalará siete pantallas para ver los encuentros del Mundial. EL INFORMADOR / O. GONZÁLEZ / CANVA

Gobierno de la Ciudad de México instalará siete pantallas para ver los encuentros del Mundial. EL INFORMADOR / O. GONZÁLEZ / CANVA

La fiesta mundialista se vive en la Ciudad de México a lo grande y es por eso que las autoridades anunciaron la instalación de nuevas sedes para ver los partidos de la Copa del Mundo. 

Actualmente, en la capital mexicana se encuentra el Fan Fest del Zócalo y 18 festivales futboleros que están distribuidos en las alcaldías. 

LEER: Mundial 2026: Hay cupo en Fan Fest para ver partido mundialista de Colombia vs Congo

Ahora, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la instalación de siete nuevas pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir de cerca los partidos de la justa deportiva. 

Clara Brugada, la jefa de Gobierno, explicó que la decisión se tomó con la intención de ampliar los espacios de convivencia y con el fin de garantizar la convivencia sana de la familias mexicanas que quieran disfrutar la fiesta mundialista de cerca. 

¿En dónde están ubicadas las nuevas sedes?

De acuerdo a las autoridades, las siete nuevas sedes estarán listas para el tercer encuentro de la Selección Mexicana, el miércoles 24 de junio 

Las pantallas estarán ubicadas sobre Paseo de la Reforma y en algunos de los puntos más concurridos del Centro Histórico. 

Estos son los lugares: 

  • Alameda Central, sobre avenida Juárez 
  • Ángel de la Independencia (2 pantallas) 
  • El Caballito 
  • Cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes 
  • Glorieta de la Diana Cazadora 
  • Monumento a la Revolución 

Las autoridades confirmaron que las pantallas estarán habilitadas incluso para después del partido de México, por lo que los demás encuentros del torneo podrán disfrutarse en estos espacios. 

NG

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