La fiesta mundialista se vive en la Ciudad de México a lo grande y es por eso que las autoridades anunciaron la instalación de nuevas sedes para ver los partidos de la Copa del Mundo.

Actualmente, en la capital mexicana se encuentra el Fan Fest del Zócalo y 18 festivales futboleros que están distribuidos en las alcaldías.

Ahora, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la instalación de siete nuevas pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir de cerca los partidos de la justa deportiva.

Clara Brugada, la jefa de Gobierno, explicó que la decisión se tomó con la intención de ampliar los espacios de convivencia y con el fin de garantizar la convivencia sana de la familias mexicanas que quieran disfrutar la fiesta mundialista de cerca.

¿En dónde están ubicadas las nuevas sedes?

De acuerdo a las autoridades, las siete nuevas sedes estarán listas para el tercer encuentro de la Selección Mexicana, el miércoles 24 de junio

Las pantallas estarán ubicadas sobre Paseo de la Reforma y en algunos de los puntos más concurridos del Centro Histórico.

Estos son los lugares:

Alameda Central, sobre avenida Juárez

Ángel de la Independencia (2 pantallas)

El Caballito

Cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes

Glorieta de la Diana Cazadora

Monumento a la Revolución

Las autoridades confirmaron que las pantallas estarán habilitadas incluso para después del partido de México, por lo que los demás encuentros del torneo podrán disfrutarse en estos espacios.

NG