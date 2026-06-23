SCJN suspende sesión por partido México vs. Chequia y declara día inhábil a distancia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que la sesión plenaria que se tenía programada para el día de mañana, miércoles 24 de junio, será suspendida con motivo del encuentro de México contra Chequia, en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Te puede interesar: Así funcionará el transporte en CDMX tras el partido de México del Mundial 2026

El presidente del Máximo Tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, señaló al término de la sesión pública de este martes que, por acuerdo del pleno, se determinó declarar el día de la disputa deportiva como inhábil, pero laborable a distancia.

SCJN suspende sesión por concentración de aficionados en el Centro Histórico

Según explicó, esta orden responde a las complicaciones que se podrían presentar por la ubicación estratégica del edificio sede de la Corte, situado a pocos metros de la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, lugar donde se lleva a cabo el FIFA Fan Fest.

Se anticipa que antes, durante y posterior al partido de México se concentre una gran multitud de personas en este y otros puntos logísticos de la ciudad, por lo que el acceso al recinto se podría ver comprometido.

“Antes de cerrar la sesión quisiera aprovechar para informar a todas y todos que el pleno ha determinado que el día de mañana sería un día inhábil, laborable a distancia, por las circunstancias en las que se encuentra el edificio central relacionado con el Mundial”, comentó Aguilar.

SCJN desea éxito al Tri previo al duelo contra Chequia

No obstante, el funcionario también aprovechó para desearle suerte a la selección mexicana, esperando que consigan otra victoria frente a la República Checa . “Aprovechamos para desearle éxito a la Selección”, añadió ante el Pleno.

El partido entre México y Chequia se llevará a cabo a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, y se espera una concentración masiva de aficionados, por lo que las autoridades capitalinas anunciaron que se desplegarán operativos de seguridad y se extenderán los horarios del transporte público.

Con información de SUN

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

XP