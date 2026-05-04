Este 4 de mayo se registró un temblor de magnitud 5.6 en Oaxaca . El siniestro, sin embargo, no fue motivo para la activación de la Alerta Presidencial en los dispositivos móviles , según reportaron usuarios en redes sociales.

La Alerta Presidencial es un sistema promovido por el Gobierno de México que busca emitir una notificación para la ciudadanía mexicana previo a la presencia de un temblor. Si bien, las y los usuarios emitieron quejas sobre el alto sonido de esta herramienta en pasados eventos, este lunes ningún dispositivo avisó del siniestro en desarrollo .

¿Por qué no sonó la Alerta Presidencial?

La Agencia de Transformación Digital (ATDT) informó desde sus redes sociales que "la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional", por lo que la Alerta Presidencial no se emitió y, por lo tanto, no llegó a ningún dispositivo.

La dependencia del Gobierno de México aseguró que la plataforma "se encuentra nuevamente arriba y en funcionamiento".

X / AgenciaGobMx

Sismo en Oaxaca

Pese a que los celulares no avisaron, la alerta sísmica anunció a las y los capitalinos sobre el desarrollo de un movimiento telúrico. Por fortuna, la Ciudad de México no presentó ningún sismo, pero sí el estado de Oaxaca.

El siniestro tuvo lugar a las 09:19 horas, a 24 km al oeste de Pinotepa Nacional, y tuvo una magnitud oficial de 5.6 . La profundidad del temblor fue de 8.6 km, según información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Los cambios en la Alerta Presidencial

Tras el Primer Simulacro Regional en la capital mexicana (CDMX y Edomex), celebrado el pasado 18 de febrero, la Mandataria habría solicitado un par de cambios importantes en la Alerta Presidencial.

El primero fue modificar el mensaje "Alerta Presidencial" , pues argumentó que podría ocasionar confusiones entre los usuarios de celulares.

El segundo cambio fue bajar el volumen de la alerta . Desde que comenzaron las pruebas, una de las principales quejas de los usuarios era el nivel de reproducción del sonido.

De momento, los usuarios no pueden modular el nivel de reproducción de manera manual. Y es que este sistema de alertamiento funciona con la tecnología Cell Broadcast y por medio de ajustes implementados por los fabricantes. Se espera que las modificaciones sean implementadas en los próximos ejercicios de prevención.

Primer Simulacro Nacional

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, invitó a las y los vecinos a participar en el Primer Simulacro Nacional que se realizará este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas .

En conferencia de prensa, precisó que este ejercicio tiene dos objetivos fundamentales: evaluar la capacidad de respuesta que tiene la Ciudad ante un sismo y ver qué tan preparada está la ciudadanía para enfrentar una emergencia.

Brugada detalló que la alerta sísmica sonará en todos los altavoces de la Ciudad y que se enviará una alerta a los celulares, por lo que pidió a las personas familiarizarse con ella.

Precisó que se colocará un escenario de emergencia sobre la avenida de la República.

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FF