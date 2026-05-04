¿Hay clases este lunes 4 de mayo de 2026? SEP aclara calendario escolar

Con el inicio del quinto mes del año, surgen múltiples inquietudes entre la comunidad estudiantil y los padres de familia respecto a los días de asueto oficiales. Una de las preguntas más frecuentes en las últimas horas es si habrá suspensión de actividades académicas este lunes 4 de mayo. Para resolver esta incertidumbre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha detallado de manera puntual qué sucederá con las clases en el marco de la conmemoración de la Batalla de Puebla, basándose en lo establecido por el calendario escolar del ciclo vigente.

Este día, es fundamental que las familias mexicanas conozcan las disposiciones oficiales para planificar adecuadamente el resto de la semana y evitar confusiones que puedan afectar el desarrollo educativo de los menores.

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¿Se suspenden las clases este lunes 4 de mayo? SEP responde

El mes de mayo es tradicionalmente conocido en México por albergar diversas fechas cívicas y conmemorativas que, en muchas ocasiones, implican la interrupción de las labores educativas. Tras haber superado el día festivo del pasado viernes 1 de mayo, correspondiente al Día del Trabajo, la atención se centra ahora en los primeros días de esta semana.

Las autoridades educativas han enfatizado la importancia de consultar los canales oficiales para evitar la propagación de rumores en redes sociales. En este sentido, el documento rector que rige las actividades de millones de estudiantes de educación básica en todo el territorio nacional es claro respecto a los días que se consideran de descanso obligatorio y aquellos en los que las escuelas deben operar con total normalidad.

Para este lunes 4 de mayo de 2026, las instituciones educativas de preescolar, primaria y secundaria han abierto sus puertas de manera habitual, cumpliendo con la jornada educativa programada. Sin embargo, la proximidad del 5 de mayo genera dudas sobre si se aplicará un "puente" o si el día festivo se recorrerá.

A diferencia de otras efemérides que se trasladan al lunes más cercano para fomentar el turismo interno, ciertas conmemoraciones mantienen su fecha original, lo que obliga a las familias a estar atentas a los comunicados emitidos por las direcciones escolares de cada plantel.

La Batalla de Puebla, ocurrida en 1862, representa uno de los episodios más significativos en la historia de la defensa de la soberanía nacional de México. Debido a su relevancia histórica y cívica, esta fecha está marcada de manera especial en la planificación anual del sistema educativo. No obstante, es imperativo aclarar que, según las normativas vigentes, el 5 de mayo es considerado un día de suspensión de labores docentes.

Esto significa que mañana, martes 5 de mayo de 2026, los alumnos de educación básica no tendrán que asistir a las aulas. Esta medida aplica para todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, garantizando así que la comunidad escolar pueda participar en las ceremonias cívicas o disfrutar del día de descanso.

Es importante destacar que, dado que el asueto corresponde exactamente al día martes, no se autorizó la creación de un fin de semana largo que incluyera el lunes 4 de mayo. Por lo tanto, la asistencia el día de hoy es de carácter obligatorio para todos los estudiantes y personal docente.

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¿Qué pasa si mi hijo falta a la escuela este lunes 4 de mayo?

Las inasistencias registradas durante este lunes serán contabilizadas de manera regular, a menos que exista una justificación médica o de fuerza mayor. Las autoridades de cada estado se alinean con las directrices federales para asegurar el cumplimiento de los planes y programas de estudio sin interrupciones no autorizadas.

El retorno a las actividades regulares está programado para el miércoles 6 de mayo de 2026. A partir de ese día, las escuelas retomarán sus horarios habituales y continuarán con el desarrollo del ciclo lectivo.

Los docentes aprovecharán esta semana corta para avanzar en las evaluaciones continuas y en la preparación de los proyectos finales, considerando que el ciclo escolar se encuentra en su recta final.

Próximas suspensiones de clases en mayo de 2026

Además de la pausa por la gesta heroica de Puebla, el mes de mayo aún reserva otras fechas importantes que modificarán la rutina escolar. El próximo viernes 15 de mayo se celebrará el Día del Maestro, una jornada en la que tradicionalmente se suspenden las actividades frente a grupo para reconocer la labor de los educadores. Asimismo, como es costumbre en el sistema educativo mexicano, el último viernes del mes se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Durante este día, los estudiantes tampoco asisten a los planteles, ya que los profesores y directivos se reúnen para analizar los avances académicos y establecer estrategias de mejora continua en sus respectivas instituciones.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

