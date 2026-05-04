El mexicano Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", pidió a un tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York, donde fue juzgado por narcotráfico, su extradición a México, tras ser declarado culpable en 2019 por delitos relacionados con el narcotráfico.

El 23 de abril pasado, "El Chapo" Guzmán detalló en una carta en inglés y escrita a mano -por él o alguien cercano-y publicada hoy por la corte, que está "luchando por una extradición a México".

"Solicito ante los tribunales de distrito que se respeten mis derechos a solicitar mi extradición y pedir modificaciones respecto a la violación de mi sentencia, en aras de la equidad en la legislación federal", escribió.

X / @keegan_hamilton

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Las condiciones de reclusión del "Chapo" Guzmán

El ruego de Guzmán Loera por regresar a México estaría ligado a las condiciones de confinamiento que enfrenta en la prisión de supermáxima seguridad ADX Florence, conocida como el "Alcatraz de las Rocosas", ubicada en Colorado, Estados Unidos. En esta instalación, los reclusos pasan 23 horas al día encerrados en celdas de concreto de 2 por 4 metros, con una interacción humana casi nula y un contacto visual con el exterior limitado a una pequeña rendija.

En cartas anteriores enviadas a la corte, el exlíder criminal ha denunciado que el aislamiento extremo está afectando gravemente su salud física y mental, provocándole episodios de taquicardia, pérdida de peso y la sensación de estar al borde de la locura debido a la falta de visitas y llamadas telefónicas.

Acusación de EU contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios por nexos con hijo del "Chapo"

La carta de "El Chapo" coincide con un momento de alta tensión judicial y política, ya que el 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La acusación señala que estos políticos colaboraron específicamente con la facción de "Los Chapitos", liderada por los hijos de Guzmán Loera, para facilitar el tráfico de fentanilo y otras drogas a cambio de sobornos y apoyo político. Este hecho inédito ha sacudido las relaciones bilaterales, poniendo a la organización criminal fundada por Guzmán nuevamente en el centro del debate internacional.

*Con información de EFE

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