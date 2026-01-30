El sarampión ha puesto en alerta a las autoridades mexicanas y a la población por su rápida expansión.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de las gotículas que expulsa una persona infectada al hablar, toser o estornudar .

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de uno de los virus con mayor capacidad de transmisión entre humanos, lo que explica su rápida propagación cuando las coberturas de vacunación disminuyen .

Según explicó Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM, la infección presenta un periodo de incubación de entre 10 y 14 días y comienza con síntomas generales como fiebre alta, tos, goteo nasal, enrojecimiento ocular y dolor de cabeza. Posteriormente, aparece una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo .

El especialista subrayó que la notificación de casos sospechosos forma parte de los protocolos de vigilancia epidemiológica y no implica, por sí misma, la existencia de un brote. De acuerdo con el universitario, se trata de "una acción preventiva y de transparencia" dentro del sistema de salud.

¿Por qué no se ha podido contener el repunte de sarampión?

De acuerdo con la UNAM, el repunte del sarampión no se limita a México, sino que también se observa en países como Canadá, Estados Unidos y España. Según Ponce de León Rosales, la causa principal radica en que la vacunación no alcanza el 95 por ciento de cobertura requerido para frenar la transmisión de un virus tan contagioso .

El especialista señaló que, incluso antes de la pandemia de COVID-19, la cobertura vacunal ya mostraba un descenso a nivel global. Durante la emergencia sanitaria, según la OMS y UNICEF, se registraron dificultades en la producción, distribución y aplicación de vacunas, lo que amplió las brechas de inmunización.

Para Rosa María Wong Chew, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, la disminución sostenida de las coberturas es el principal detonante del regreso del sarampión . A ello se suma la desinformación y el crecimiento de movimientos antivacunas en distintas regiones.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, países como Armenia, Austria, Azerbaiyán, España, Reino Unido y Uzbekistán han restablecido la transmisión endémica del sarampión, es decir, el virus circula de forma continua durante más de un año. Por su parte, el European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) considera que la enfermedad es endémica en al menos 12 países de Europa y Asia.

En el caso de México, datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud indican que durante 2025 se confirmaron 6 mil 430 casos, además de más de 15 mil contagios probables. En lo que va de 2026, hasta el 26 de enero, se han registrado mil 194 casos confirmados y 2 mil 824 posibles, con mayor afectación en niñas, niños y jóvenes de entre 1 y 19 años.

Te puede interesar: Por qué jamás debes arrancarte una cana

De acuerdo con especialistas de la UNAM, las personas más vulnerables son aquellas que no cuentan con un esquema completo de vacunación. La evidencia científica señala que recibir al menos dos dosis de la vacuna triple viral reduce de forma significativa el riesgo de infección y complicaciones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

