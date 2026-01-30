¿Qué clase social eres según tu salario en febrero 2026?

Detrás de cada clase social suele reducirse a etiquetas como baja, media o alta, pero detrás de estas categorías existen parámetros económicos concretos ligados al ingreso, el tipo de empleo y el contexto económico del país. El salario que se percibe mes a mes sigue siendo el principal punto de referencia.

A partir de los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, el INEGI establece rangos de ingresos que permiten ubicar a los hogares mexicanos dentro de distintos niveles socioeconómicos en 2026. Aunque no son clasificaciones absolutas, estos rangos evidencian la desigualdad en el poder adquisitivo y el efecto del encarecimiento de productos y servicios básicos.

¿Cuánto debes ganar para ser clase media en 2026?

Con base en la ENIGH, los hogares se ordenan en deciles según su ingreso. Para febrero de 2026, s e estima que una familia puede considerarse clase media si obtiene entre 22 mil y 40 mil pesos mensuales, cifra que puede variar dependiendo del número de integrantes y la región donde se reside.

Rangos aproximados por nivel socioeconómico:

Clase baja: menos de nueve mil pesos al mes

Clase media baja: entre nueve mil y 18 mil pesos

Clase media: entre 22 mil y 40 mil pesos

Clase media alta: entre 45 mil y 50 mil pesos

Clase alta: más de 100 mil pesos mensuales

Más que el salario

El INEGI subraya que pertenecer a la clase media no depende únicamente del ingreso. También influyen factores como el nivel educativo, las condiciones de la vivienda, el acceso a servicios y la posesión de bienes duraderos.

En promedio, el organismo estima que en 2026 se requiere un ingreso mensual de 22 mil 297 pesos para ubicarse dentro de la clase media, en contraste con un salario mínimo cercano a 315 pesos diarios en la mayor parte del país y 440 pesos en la zona norte.

Ingresos promedio por decil (ENIGH 2024)

Decil IV: 45 mil 245 pesos

Decil V: 54 mil 308 pesos

Decil VI: 64 mil 600 pesos

Decil VII: 77 mil 451 pesos

En un escenario marcado por la inflación persistente, alcanzar y mantener el nivel de vida asociado a la clase media en México es cada vez más complicado, incluso para quienes superan el salario promedio nacional.

