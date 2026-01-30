¿Qué tan saludables son los frijoles refritos con manteca de cerdo?

Los frijoles forman parte fundamental de la dieta mexicana, ya sea recién cocidos y refritos; aunque en esta última de las presentaciones hay quienes lo hacen con aceite vegetal y otros con manteca de cerdo, pero ¿Qué tan saludable es?

Para muchos comensales comer frijoles refritos en manteca no tiene comparación con aquellos que son guisados con aceite. Su sabor, dicen, realza más con la grasa animal, aunque las propiedades de la legumbre pueden verse opacados por por el alto contenido de grasas saturadas y sodio.

Valor nutricional de la manteca

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, "la manteca de cerdo es la grasa de depósito del animal, en perfecto estado sanitario. Se obtiene por fusión de los tejidos adiposos del cerdo, separando la grasa de otras partes de tejidos. La mejor grasa se obtiene de la panceta; de la espalda y del estómago, se obtiene grasa de inferior calidad".

Además, "la manteca debe ser blanca, insípida, con olor débil, consistencia de pomada, y textura granulosa; con una temperatura de fusión de 26 a 31ºC. La fusión demasiado fuerte y caliente produce un color amarillento y perjudica al sabor. Esta manteca se enrancia con facilidad, debe ser almacenada en lugar limpio, fresco, protegida de la luz y bien envuelta".

Agregan que "la manteca de cerdo tiene un contenido en grasas igual a 99.5 g por 100 g de porción comestible. Así, una cucharada sopera de manteca de cerdo corresponde a 269 Kcal, el 12% de las ingestas de energía recomendadas a mujeres (de 20 a 39 años, sanas y con una actividad física moderada, como media de 15 días) y el 9% de las recomendadas a hombres ".

"Aunque la composición de la manteca de cerdo varía con la especie, la alimentación, y la estación del año en que se obtiene, ésta tiene un porcentaje importante de grasa saturada . En esencia, se puede decir que es una mezcla de estearina y palmitina, aunque también tiene oleína. Los ácidos grasos saturados aumentan el colesterol, y son responsables —en parte— de la formación de placas de ateroma en las arterias . De ahí la importancia de controlar el consumo de esta grasa animal con tan buena palatabilidad, por otro lado".

¿Son buenos los frijoles refritos con manteca?

Por lo anterior, el consumo de manteca de cerdo debe ser moderada por la incidencia que tienen en la elevación del colesterol. Aunque los frijoles cuentan con beneficios para la salud a través de su alto contenido en proteínas y fibra, acompañarlos con la grasa animal de manera regular no resulta tan saludable, por lo que la sugerencia es evitar el consumo de frijoles refritos con manteca diariamente .

Según Medical News Today, cocinar con manteca todos los días no es recomendable para el cuerpo, ya que “las grasas saturadas pueden aumentar los riesgos para la salud si una persona consume demasiadas durante un periodo prolongado”.

La sugerencia de los especialistas, en general, es que personas que tienen problemas con el colesterol disminuyan la ingesta de manteca de cerdo, principalmente si se utiliza para freír comida procesada . Es recomendable no reutilizar la grasa y si está "quemada", mejor desecharla.

