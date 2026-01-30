Gobierno niega hackeo y descarta filtración de datos sensibles

El Gobierno de México rechazó que se haya registrado una filtración de información sensible tras las versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto ciberataque a dependencias federales. La aclaración fue emitida por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) mediante una tarjeta informativa.

La dependencia explicó que, luego de las revisiones realizadas, la información que circula en plataformas digitales corresponde en su mayoría a datos que ya habían sido divulgados con anterioridad por el mismo grupo, y no a una intrusión reciente en sistemas gubernamentales.

De acuerdo con la ATDT, no se detectó la exposición de datos sensibles ni la afectación a infraestructura crítica. Precisó que los accesos identificados pertenecían a sistemas obsoletos, operados por proveedores privados que brindan servicios a entidades federativas, y no a plataformas estratégicas del Gobierno federal.

La agencia detalló que las credenciales vigentes localizadas fueron desactivadas de inmediato y que, desde el primer momento, se desplegaron los protocolos de seguridad informática correspondientes.

Asimismo, recordó que desde octubre de 2024 cuenta con un área especializada en ciberseguridad, la cual ha capacitado a más de 600 servidores públicos y emitido más de 200 alertas preventivas, como parte del Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030.

X / @AgenciaGobMX

Finalmente, la ATDT advirtió que la obtención, posesión o difusión no autorizada de información puede constituir un delito , por lo que cualquier hecho de esta naturaleza será denunciado ante las autoridades competentes.

Rumores recientes vincularon el supuesto ataque a instituciones como el SAT y el IMSS-Bienestar

La aclaración gubernamental responde a una ola de especulaciones que circularon intensamente en días previos, donde se mencionaba una supuesta vulneración a bases de datos del SAT e IMSS-Bienestar.

La inquietud pública se vio alimentada por antecedentes inmediatos: apenas a inicios de enero de 2026, reportes de seguridad habían señalado actividades del grupo 'Chronus' y filtraciones de datos de pensionados, lo que generó un ambiente de susceptibilidad ante cualquier interrupción o anomalía en los servicios digitales del Estado.

EE